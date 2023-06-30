台灣國際室內設計材料大展開幕 國產輕金屬龍頭展現創新與品牌力

台灣國際室內設計材料大展於6月29日隆重登場，匯聚來自全球領先品牌與專業人士，揭開室內設計材料領域的最新面貌與趨勢，來自各地的室內設計師，都將有機會欣賞到各廠商帶來的創新產品，一同體驗屬於室內設計師的年度盛會。在這一次展覽中，啟翔輕金屬科技透過模組化靈活打造各式戶外建物如露營屋、農舍、攤位、展場空間、工地組合屋、高爾夫等候亭、警衛亭、涼亭。該系列不僅融合了創新的設計概念，還具有卓越的品質和耐久性。這些產品將為室內設計師和建築師提供廣闊的想像空間，幫助他們實現獨特而精美的設計理念。

作為輕金屬行業的龍頭，啟翔輕金屬科技始終堅持勇於創新的精神，致力於提供優質的設計材料。他們的產品系列結合了創新的設計理念和先進的生產技術，為室內設計師和建築師打開了無限的創作空間。這些產品不僅具有卓越的品質和耐久性，還能為室內空間帶來獨特的美感和風格。

啟翔輕金屬科技勇於創新，帶來不少得獎作品。圖／業者提供

啟翔輕金屬科技副總經理陳紀瑋表示，啟翔堅持永續經營的原則，也意識到保護環境對於永續發展至關重要，因此致力於使用環保材料和生產過程，不僅追求卓越的產品性能，也同時關注減少對環境的影響，為客戶提供永續解決方案。

在這次的台灣國際室內設計材料大展上，啟翔輕金屬科技將向全球觀眾展現其獨特的創新力和品質至上的核心價值，他們期待與業內專業人士建立更緊密的合作關係，為室內設計行業帶來更多的突破和革新。

啟翔輕金屬科技始終堅持勇於創新的精神，致力於提供優質的設計材料。圖／業者提供

啟翔輕金屬科技期待藉著參加2023台灣國際室內設計材料大展，與客戶建立更緊密的合作關係，並展示產品的優勢和創新性，藉此機會向客戶傳達他們對品質、創新和永續經營的承諾。