阪神台灣日再登場 台灣虎航嗨翻甲子園

由台灣虎航、交通部觀光局駐大阪辦事處及阪神甲子園球場，今(2023)年第五度聯手舉辦的「台灣日(台湾デー)」活動，已於昨28日在日本棒球聖地甲子園球場熱鬧展開，活動由台灣虎航董事長陳漢銘及交通部觀光局駐大阪辦事處主任洪維良接續進行開球儀式，一同參與見證這台日熱絡交流的時刻。而台灣虎航網紅「虎將」也在甲子園登台亮相，與台灣觀光大使「喔熊」一起來為球賽應援！

台灣虎航董事長陳漢銘也特別穿上由阪神甲子園訂製並致贈的專屬球衣，搭配28號背號。阪神甲子園表示，數字2加8即為10，象徵台灣虎航在歷年「台灣日(台湾デー)」的活動中始終伴演著最有力的10號隊友，也是阪神球隊最重要的夥伴；此外，8在中文裏有「發」的意思，希望藉由致贈28號背號球衣，祝賀台灣虎航今年的業績能在疫後一飛衝天、持續成長，同時慶祝疫後再度舉辦的「台灣日(台湾デー)」活動，能吸引眾多球迷一同參與。

台灣虎航董事長陳漢銘進行開球儀式。圖／台灣虎航提供

以台日交流為出發點的「台灣日(台湾デー)」，自2020年起，因受到疫情的影響暫停舉辦，今年再次熱鬧盛大舉辦，且為感謝所有球迷對台灣一直以來的支持，今年球場周邊攤位活動格外豐富，有來自中華職棒五隊的甜美啦啦隊員與當地球迷互動拍照，球迷們至台灣虎航攤位拍照打卡上傳個人SNS，即贈送精美小禮，數量有限送完為止。

台灣虎航也在「台灣日(台湾デー)」的對戰球賽中，大方送出10張大阪關西出發的來回機票，期望延續台灣日的美好氛圍，歡迎更多當地民眾搭乘台灣虎航來親自感受台灣濃厚的人情味並品嘗在地美食。更多活動詳情請至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或至台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)查看。