台灣優良食品發展協會首度帶團赴日拓銷 獲1.4百萬美元商機

由台灣優良食品發展協會(Total Quality Food Association, 簡稱TQF協會)組成的「台日食品企業行銷合作訪日團」，於6月8日至6月10日，赴日本東京辦理「台日食品企業行銷媒合會」及日本食品企業與通路參訪，計吸引近65位日本當地買主與11家台灣優質食品企業洽談，洽談場次超過100場，預估促成商機超過140萬美元。

該團在日本期間，亦安排日本在地知名通路商「BELX超市」及貿易商「東永商社」參訪，透過實地訪查了解日本消費特性、市場趨勢及採購需求。圖／業者提供

近年台日雙邊貿易自2017年起成長迅速，台灣對日出口總額每年持續攀升，在食品及農產品這塊，2022年較2021年成長率達11%，總額共8.56億美元，直至今(2023)年5月仍持續成長。透過本次訪日團的媒合會，將台灣優質食品，如營養補充品、水、調理包、伴手禮等，介紹給廣大的日本市場。

日本零售通路建置「台灣食品銷售專區」，並有日本當地居民正在採購。圖／業者提供

「台日食品企業行銷合作訪日團」是TQF協會首度組成的訪日團，吸引多家日本大型通路及買主到場洽談，如AEON超市、BELX超市，及知名貿易商東永商社等，場面盛大。

「葡萄王生技」有著50 年以上老字號的食品及保健素材製造商，是益生菌領域中的佼佼者，本次預計輸日產品以樟芝、蟬花菌絲體及真菌蛋白(新型植物蛋白)為主，洽談商機極度看好。

「味丹生物科技」秉持微生物醱酵核心技術，拓展食品及生物科技領域，成為更優質健康的新生活提供者。這次主打綠藻蘇打餅、綠藻牛軋糖以及綠藻麵，獲得不少買主洽詢。

「大漢酵素生物科技」自1981年成立，以台灣豐富蔬果為原料的醱酵食品，以酵素飲品為主力，如預藏千養、美姬秘酵妍飲、金孕養孕補液、消化的優等，日本買主極具興趣。

「健翔興業」座落於中央山脈北大武山下，生產來自百年礦化水脈的無菌天然鹼性水，富含礦物質及微量元素，口感甘順圓潤，加上設計包裝有質感，深受日本買主喜愛。

另外還有德隆國際–麻辣鴨血、仙園國際–擂茶拿鐵、巧也小吃–砂鍋魚頭、台灣畜產–肉品冷凍調理包、家會香食品–各種口味麻糬、嘉一香食品–活菌豬系列加工肉品、太平洋食品–傳統醬類等，皆受到多家買主肯定，有望外銷進入日本市場，並對此行豐碩的成果非常滿意。

台灣長年有多項食品穩定輸日，如冷凍鮪魚、毛豆、鳳梨、芒果等。近幾年雙邊經濟貿易不斷成長，越來越多台灣特色食品在日本廣受好評，如珍奶、魯肉飯、鳳梨酥、大雞排及割包等。且自2017年起，日本已於多個縣市舉辦「台灣祭」，將台灣特色及飲食文化介紹給當地居民，引發「台灣旋風」，甚至有泡麵版的麵線已出現在日本市場上，可以說日本民眾對於台灣食品的熱愛程度與日俱增。

對於許多日本民眾來說，台灣食品非常方便(泡麵、調理包、冷凍食品)、健康(乳酸菌、營養補充品)且具有高附加價值(各式特色食材)，而且消費者也表示「有通過驗證的產品更是令人感到安心食用」。現在，越來越多日本零售通路建置「台灣食品銷售專區」，可見台灣食品在日本市場的商機與潛力。

此次參團業者與日本買主進行了熱絡的洽談和交流後，團員們深刻感受到市場的活力，並認為極具開發潛力。團員們也對於TQF協會籌組本活動表示由衷感謝，因安排妥當這使得活動能夠順利舉行並取得令人滿意的成果。團員對於未來台日食品企業的合作充滿信心，並期待進一步深化台日食品企業之間的合作關係，共同開創更加繁榮的市場前景。

今年第2次訪日團將於今年10月16日至18日出團，TQF協會將於7月10日開放報名，歡迎產品富有台灣特色的食品業者與TQF協會直接聯繫。

TQF協會官網：https://www.tqf.org.tw/

TQF協會電話：(02) 2393-1318

TQF協會訪日聯繫窗口：倪愛念高級專員 nian@tqf.org.tw