亞洲第一！TAA國際HI-END音響大展8/10-8/13圓山登場

早鳥預購票加價200元再享國家音樂廳级音樂會入場資格

近來全球局勢動盪，人心也因此浮躁，聆聽音樂成為民眾暫時拋開煩惱的最佳解方，高品質的音響設備更因此獲得越來越多人的重視。在眾所矚目之下，一年一度亞洲最大的第33屆「TAA國際HI-END音響大展」磅礡回歸，本屆展覽將自8/10（四）至8/13（日）於台北圓山大飯店登場，以歷年最大規模、最多參展品牌之姿，匯聚世界各地知名品牌、創新技術和頂級音響設備，並採「聲．動．音．享」為今年主題，預計將為民眾帶來前所未有的震撼體驗。

第33屆「TAA國際HI-END音響大展」由臺灣音響發展協會主辦，集結高達約500家國際知名品牌進駐，將在台北圓山大飯店連續展出四天，絕對是全台音響迷不容錯過的年度盛事。本屆展覽展出內容更是空前豐富，包含HI-END音響和多聲道影音系統、隨身播放器、耳機擴大機、品牌耳機、數位視訊（液晶電視、投影機系列）、卡拉OK、音響元件、週邊附件、線材、DIY套件、影音軟體及專業雜誌等；戶外花園廣場更特別規劃車用音響專區，邀請IASCA台灣汽車音響競賽協會合作，預計展出10輛以上的汽車音響改裝示範車輛。

為邀請更多民眾一同認識並體驗HI-END音響，「TAA國際HI-END音響大展」特別祭出限時早鳥預購優惠，即日起至7/15（六）於官網或Facebook粉絲專頁購票連結購買早鳥預售票，即享限時優惠價200元（現場票300元），每次限購10張，機會難得務必把握。

此外，為歡慶歷屆最大規模，臺灣音響發展協會更精心安排兩場國家音樂廳級音樂會，民眾凡購買早鳥預購票加價200元，即可擇一入場。8/4（五）「TAA星光閃閃爵士夜」請來多位重量級演出嘉賓，包含台灣鼓王黃瑞豐、三屆金曲獎得主董舜文、海角七號音樂總監呂聖斐，還有入圍2023金曲獎最佳錄音獎的音控師高敏福，打造今夏最值得期待的爵士之夜；8/11（五）的「古典世紀小提琴／鋼琴名家演奏音樂會」則邀請擅長用故事串聯演奏的鋼琴家江苙萁，及名聞遐邇的小提琴家蘇顯達，共同帶來動人音樂饗宴。兩場音樂會皆限量300席，售完為止。

臺灣音響發展協會表示，看好歷屆最大規模誘因及近來音響設備商機成長，本屆展覽規劃除了維持一至四樓、150間以上展房，共有約120多家廠商報名參展之外，還延續去年戶外花園廣場IASCA汽車音響改裝展，預計吸引超過萬人參訪，有望較去年成長超過3成。各家業者於展期齊推各類優惠活動，並祭出展場獨家優惠價，預估將可創造數千萬元以上業績效益，同時也將成為各品牌業者宣傳新品及展現特色的重要舞台，歡迎全台民眾前往共襄盛舉。

【第33屆 TAA國際HI-END音響大展】展覽資訊

展覽地點：台北圓山大飯店 | 台北市中山區中山北路四段1號

展覽日期：2023/08/10（四）至2023/08/13（日）

展覽時間：10:00 – 18:00

【第33屆 TAA國際HI-END音響大展】網站資訊