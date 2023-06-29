你買糧我捐糧！法國皇家用實際行動力挺國際貓咪狗狗節

攜手新北市動保處、新北市好日子愛心大平台 讓浪浪也能過好日子

毛小孩讓世界變得更美好，以「為寵物打造更美好的世界」為使命的寵物飼料品牌「法國皇家」，一直以來會定期捐贈飼料給十餘家公私立收容所。為迎接8月國際貓咪日、狗狗日，法國皇家攜手富邦媒體科技momo電商平台、新北市動保處與社會局的好日子愛心大平台，發起「你買糧我捐糧」活動，消費者自7月1日至18日於momo電商平台購買任一法國皇家乾、濕糧，該品牌即捐贈二包濕糧予好日子愛心大平台，目標捐出至少12,000包主食濕糧、總市值約67萬元。

以「為寵物打造更美好的世界」為使命的寵物飼料品牌「法國皇家」，一直以來皆會定期捐贈飼料給十餘家公私立收容所。圖／法國皇家提供

法國皇家台灣市場總監張堇琪表示：「法國皇家以貫徹貓狗為優先的經營理念，透過以科學為基礎的精準營養，幫助萌寵獲得健康良好的生活品質；同時也將環境和社會的影響納入考量，而永續發展願景為追求寵物、人類與地球三方共榮共存。」致力永續發展是法國皇家的核心DNA，從取得永續漁獲來源、積極實踐碳中和，鼓勵飼主帶寵物看獸醫，且推廣成為負責任的飼主，努力為提升毛孩福祉盡一份心力。

國際愛護動物基金會希望喚起人們關注動物權益，宣導愛護貓咪觀念，因此設立8月8日是國際貓咪日；8月26日國際狗狗日則是美國全國狗節基金會創辦人Colleen Paige發起，藉此思考狗狗對人類的重要性。而這些節日並非飼主專屬，所有民眾都能擔任義工、捐款、照顧或陪伴有需要的貓犬等行動，給予毛小孩更友善的生活環境。法國皇家此次的募糧公益行動預計捐出12000包濕糧，總計重量將較去年成長逾2成，價值增長3倍，且除了好日子愛心大平台，今年還擴大捐贈對象為6家，進一步將愛的力量放大。

張堇琪補充，最理想的食物不只是提供最好的營養，還必須有好的適口性，而適口性則是一種吸引與刺激食用熱情和積極性的食物特性，也就是讓食物變的「好吃」的特質。

濕糧有助毛孩增加水份攝取，香氣也更容易吸引挑食的毛小孩，以貓咪為例，許多貓不愛喝水，吃濕糧有助於讓寵貓獲得水份，進一步幫助降低腎臟或泌尿道等健康問題發生機率。但由於濕糧價格高，使得關在收容所裡，連吃飽都可能有困難的浪浪來說卻遙不可及。所以法國皇家特別透過此機會，提供營養、適口性高的主食濕糧，來寵愛浪浪。

今年法國皇家的寵物CSR公益活動特別邀集新北市動保處以及社會局的好日子愛心大平台，除了考量新北市是全台浪浪最多的縣市，也和新北市有相對成熟的寵物政策有關。考量民間動物收容所常面臨經費與飼料不足壓力，動保處在好日子愛心大平台網站設立新北市民間動物收容處所，讓浪浪提升居住品質且設置捐款專戶，並與新北市私人動物收容所物資捐資專戶，讓想行善者有管道、需要支援扶助者有資源。

今年法國皇家的寵物CSR公益活動特別與新北市動保處以及社會局的好日子愛心大平台合作。圖／法國皇家提供

新北市動保處處長楊淑方指出，新北市集合政府與民間力量齊心提升動物福利，有全國首創6項動保政策，包含里辦公處認養小棧、偏鄉行動醫療站、犬貓長照服務、殯葬帶路雞鴨管理、防疫居家寵物照護，及動物之家空間活化、太陽能等資源永續等政策，讓毛小孩從出生、成長、照顧、醫療、長照到善終皆能獲得完整照顧，未來將會更積極提升寵物福祉，讓動福永續發展。