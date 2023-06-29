肇喜登峰巡迴賽-美津濃男子公開賽打完二回合 洪健堯保持領先

2023肇喜登峰巡迴賽-美津濃公開賽，今天（6/29日）在酷熱天氣及驟雨干擾下完成第二回合賽事。昨天領先者洪健堯穩紮穩打揮出68桿，繼續保持領先。

張緯綸揮出66桿，以兩回合低於標準桿11桿的133桿，暫升到第二；林永龍揮出66桿，李玠柏交卡70桿，兩人同以135桿桿暫並居第三。林張恆打66桿，何祐誠69桿，兩人同以兩回合136桿暫並列第五位。

參賽的七位業餘選手中，只有李睿紳再度打出71桿，以兩回合142桿成為唯一晉級的業餘選手，並在職業排行榜暫並列第33位。今天兩回合結束，大會取總桿平標準桿的144桿共62位選手（含一位業餘選手）晉級後兩回合決賽。

張緯綸今天揮出66桿，以兩回合133桿，排行升至第二！圖／業者提供

明天的第三回合，選手分別同時自第一洞與第十洞開球，第一組於上午6:30開球，最後一組於上午8:10出發，預計下午一點結束。

這場賽事是今年肇喜登峰巡迴賽第二場比賽，也是台巡賽第四場比賽，舉行四回合72洞賽程，有三國118位選手參賽，包括111位職業選手與7位業餘球員，包括來自美國及菲律賓2位外籍職業選手，角逐冠軍獎杯及冠軍獎金台幣60萬元，亞軍獎金30萬元。

比賽期間開放觀眾下場，需支付20元設施及清潔費，至出發站填寫切結書換取觀賽證，下場一律走車道，嚴禁乘坐球車，也無提供洞與洞之間接駁，年齡太小兒童球場管制下場，禁止攜帶寵物進場。

這場賽事的後兩回合決賽採錄影轉播，播出時間為7月8丶9日兩天下午4點開始，敬請鎖定#台灣職業高爾夫協會FB，以及Yahoo TV的TPGA專區丶YouTube搜尋台灣職業高爾夫協會丶Line/Golfourit平台丶Line Today以及智林體育台，歡迎大家一起關注這場精采賽事。