竹北葛朗餐飲集團 暖肴鍋品正式登場

竹北葛朗餐飲集團再次為喜愛佳餚的消費者開啟美食之旅，精心打造的「暖肴」新式鍋物，精挑新鮮食材一同演繹豐富層次的「底蘊」鍋品，於試營運即獲好評，七月初正式開幕。

每每經過車水馬龍的竹北縣政三期精華路段，大家都被位於豪宅林立中的兩層全白建築物所散發獨特氣息吸引，但往往不知是做何用途？ 答案揭曉，是葛朗集團不惜成本為消費者打造別具特色之新作「嶼燒 暖肴」，一樓為新式鍋物「暖肴」，整個場域明亮通透，使用沙漠之丘做為空間的設計概念，善用線條曲線加上多層次白紗帷幕，營造出優雅舒適的氛圍，其寬敞用餐排列有別一般鍋物店的壓迫感，並設置6-8人可調式私人包廂，友善提供給顧客更多隱密放鬆的用餐空間。二樓同是葛朗旗下提前開幕的頂級燒肉「嶼燒」，整體採英式古堡低調奢華與百萬酒櫃的設計，在竹北已是必吃頂級燒肉店。

位於竹北縣政三期精華地段，是葛朗集團不惜成本為消費者打造兩層樓新作「嶼燒 暖肴」，其精緻設計讓消費者從入口處就感到別具用心與特色。圖／業者提供

「暖肴」，在專業主廚的堅持下，汲取天然食材之精華慢慢熬出湯底，為了讓口味更具層次變化，主廚發揮巧思採用柚子湯涷、仙草湯涷、東方美人茶湯凍賦予湯底變化迸出多種層次及風味，搭配季節變化的前菜，疊加創意料理的元素也讓享用火鍋的同時增添了一些變化與樂趣。本季創意前菜選項有：荷葉香料雞、芋頭鴨肉酥、東北海小卷、醃鱒魚小農溫沙位、蝦鬆蘿蔓沙拉。

不得不介紹鍋物主角肉品的重要，葛朗集團為讓消費者吃到最好的牛肉，引進整頭來自鹿兒島的優質黑毛A5和牛，針對和牛各部位適合的料理方式，運用於風格鍋物「暖肴」與燒烤「嶼燒」兩家餐廳，油花分均勻、入口不膩的細嫩肉質令人食指大動。再者，還與知名「農場晃晃」合作，由於葛朗與農場晃晃有相同的經營理念，強調動物人道精神為出發點，保障動物良好成長環境的同時亦是對食材重視，所以暖肴、嶼燒均採用亞麻籽豬肉、放養福氣貴雞等系列肉品，讓大家吃得到質感又多一份安心。

「暖肴」整體用餐環境有別一般鍋物店的壓迫感，並設置6-8人可調式私人包廂，提供給顧客更多隱密放鬆的用餐空間。圖／業者提供

另，「暖肴」的特色還有主廚手工自製的松露牛肉餛飩、松露蝦餃等，完美呈現食材鮮美味佳，鮮蔬則是都用有機食材，集合所有嚴選食材共同訴說鍋物的鮮美，擺脫陳舊不變的鍋物品項，符合消費者對飲食愈來愈講究健康的要素。

仔細觀察，葛朗集團已讓品牌不僅是提供美食，也以消費者角度設計打造舒適環境，同步滿足味覺、視覺、聽覺、嗅覺等多方面的用餐享受，更重要的是，葛朗這十多年默默在竹北耕耘，並集合世界各國與台灣在地優良食材創新美食，致力多元化的餐飲經營。葛朗集團在進步的同時，更注重專業培訓第一線餐飲人員有溫度的服務，在大家的一同努力下，才能創造葛朗完美的服務品質。

來場與眾不同的「暖肴」新式鍋物之旅，定讓您滿滿飽足不虛此行！