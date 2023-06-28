肇喜登峰巡迴賽美津濃男子公開賽首回合 洪健堯狂飆62桿領先

2023肇喜登峰巡迴賽-美津濃公開賽，今天（6/28日）在台南斑芝花高爾夫俱樂部開打，洪健堯獵下一鷹九鳥一柏忌，飆出低於標準桿10桿的62桿，暫時領先群雄！他指出，今天與詹世昌及王偉軒同組，大家狀況都不錯，「阿昌擊球準度高，偉軒揮桿距離遠，各有所長，但是打出的成績都一樣好！每個人都獵下老鷹。」自己的運氣不錯，鐵桿與推桿準頭都好，開球木桿距離也有進步。

李玠柏以低於標準桿七桿的65桿暫獨居第二，陳裔東交卡66桿，暫居第三位。張緯綸丶賴嘉一與何祐誠三位同以67桿，暫時並居第四。另有九位選手同以68桿暫並列第七位，包括黃議增丶林大銪丶52年次呂文德丶王偉軒丶許立朋丶葉甫丶詹世昌丶鄭存宸及黃頎。

李玠柏打出65桿暫獨居第二。圖／業者提供

謝繼賢今天於長194碼三桿短洞的第8洞，以八鐵打177碼，打出一桿進洞，贏得斑芝花球場提供的一年短期會員及該洞原有贊助商品三越生技提供的10盒膠原蛋白，以及大安集團贊助的梨山賓館總統套房一晚，他今天揮出72桿，暫並列第48位。謝繼賢在今年的肇喜登峰巡迴賽開幕站長華公開賽奪冠。此外，陳伯豪則是在長547碼的第五洞五桿長洞，以一木開球後接八鐵打183碼，上果嶺後跳了兩下，就滾進洞內，以兩桿打出罕見的「雙鷹」（低於標準桿三桿），這也是他高球生涯首次打出「雙鷹」，今天他以71桿收桿，暫並居第37位。

這項比賽舉行四回合72洞賽程，有三國118位選手參賽，包括111位職業選手與7位業餘球員，包括來自美國及菲律賓2位外籍職業選手，角逐冠軍獎杯及冠軍獎金台幣60萬元，亞軍獎金30萬元。

陳裔東今天以66桿暫居第三。圖／業者提供

肇喜登峰巡迴賽是由三商集團榮譽董事長翁肇喜總冠名贊助，自2021年開始舉辦，已持續第三年舉辦，去年及今年都是七場比賽。這一場比賽是由台灣美津濃公司單站冠名主辦丶台灣職業高爾夫協會主辦，斑芝花高爾夫俱樂部為主要贊助與協辦。斑芝花高爾夫球場青山區與綠水區的比賽球道碼數18洞總長7182碼，大炮型球員有機會打出低桿成績（去年冠軍選手成績為-19），不過100碼左右短桿精準度的掌握，以及果嶺速度與草紋丶坡度的判讀都極具挑戰性，切桿與推桿也成為勝負關鍵。

明天的第二回合，選手仍分上下午場出發，分別同時自第一洞與第十洞開球，上午部分第一組於上午6:30開球，下午部分第一組自上午10:50出發。