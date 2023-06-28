里昂庭黃韻庭 受邀出席廈門 海峽婦女論壇

隨著『性別平等Gender equality』的意識在近年來逐漸高漲並被重視，越來越多國家認同婦女在社經地位、文化、政治等領域獲得的成就、強調女性的社會價值，也有因而促進了性別平等的推廣。除了『國際婦女節(International Women’s Day簡稱IWD)』舉辦婦女節相關的慶祝活動，聯合國及世界各地民間組織並針對女性相關議題，邀請各國及各領域有卓越成就與超群貢獻菁英舉辦國際論壇。較知名的女性相關國際會議有：

(一)、『世界婦女高峰會World Women Summit』為半官方、半民間組織，聚焦經濟議題的知名全球女性論壇，主要活動包括女性政府部長圓桌會議和女企業家高峰論壇等，設立年度『世界女性領導人獎』，頒發給有傑出貢獻的女性。旨在構築全球女性聯盟，促使世界各地在政治、經濟等領域富有聲望和影響力的女性領導人建立聯繫，激發女性開拓全球化市場的活力，進而提高女性在全球政治、經濟和社會活動中的地位。

(二)、『全球婦女高峰會Global Summit of Women，GSW』總部設在美國首府華盛頓，是一個非政府組織，會議每年都在不同的國家舉辦。GSW成員以女性菁英為主，包括全球各地的女企業家、女性政府官員及各界社會專業人士。旨在連結全球女性聯盟，促使世界各地在政治、經濟等領域富有聲望和影響力的女性領導人建立網絡，激發女性開拓全球化市場的活力，進而提高女性全球政治、經濟和社會地位。目的是透過世界各地女性領導者彼此交流各種企業創新、商業實踐的經驗，結交貿易夥伴，以拓展女性參與全球經濟的共同目標。

(三)、『富比士女性高峰會Forbes Women’s Summit』始於2013年，旨在歌頌女性於職場中的角色，為其建立各方面的人脈網絡並且使理解自身潛能，以成就更佳的職涯發展。為了維護會議討論品質，此高峰歷年來皆採邀請制，講者和與會皆需自行申請，若通過大審核方可受邀出席。

(四)、世界基督教女青年會『國際婦女高峰會議International Women Summit，IWS』。

(五)、亞洲自由民主聯盟(CALD)『女權高峰會』。

亞洲是婦女人數最多的大陸，中國又是世界上婦女最多的國家，因此，中國舉辦的『海峽論壇』中的婦女論壇，被視為是『亞洲版的婦女高峰會』；主要邀請兩岸四地於世界卓然有成、獲得推薦的女中豪傑出席！甫於2023年5月成為『台灣人第一、也是目前唯一』連續數日榮登紐約曼哈頓每天都有上萬人、特殊節日更是破百萬人潮的『紐約時代廣場』最大的雙面屏幕，創辦亞投雙會(雙投會)的里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang，也受邀出席今年六月下旬由中華全國婦女聯合會主辦，福建省婦聯、廈門市婦聯、台灣中華婦女會總會聯合承辦，以『為家而歌．同心向未來』為主題，圍繞『源』、『家』、『福』三個篇章，詮釋婦女和家庭在促進兩岸融合發展中的獨特作用的第十五屆在廈門舉辦的海峽論壇『海峽婦女論壇』，共有海峽兩岸及港澳各界婦女近400人參加，成為華人女性閃耀之星中最璀璨、熱烈受歡迎的典範。

台灣婦女界受邀出席的社團及代表有：中華婦女會總會理事長徐劉淑媓、中華婦女經貿文化交流協會理事長蔡鈴蘭、中華婦聯總會主任委員雷倩、女企業家協會創會理事長馬愛珍、婦女菁英聯盟會總會長黃喜惠、中華婦女黨涂明慧主席、金門縣婦女會王秀玉…等團體，其中澳門賭王何鴻燊女兒何超瓊也受邀出席，帶動女性同胞，共同復興而努力！期間，還舉辦了『把福帶回家』閩臺港澳女藝術家工藝美術作品展、海峽婦女論壇成果展，以及組織與會嘉賓赴廈門、漳州、莆田、龍岩…等地參訪交流等活動。

廈門臺商協會統計顯示：過去三年，廈門臺企整體逆勢上揚，產值增長20%到40%。六家廈門臺企和臺資參股的廈門銀行在大陸上市，兩岸首家合資證券公司『金圓統一證券』、兩岸首家合資消費金融公司『金美信金融』、大陸首家臺商基金合夥型企業『臺商海峽兩岸產業投資基金(廈門)合夥企業』相繼落戶廈門。不論外界環境如何起伏變幻，廈臺經貿交流合作始終穩健前行。如今，廈門已是兩岸經貿合作最緊密區域之一，臺灣水果、食品、酒類、圖書、大米…的主要進口口岸。引進友達、宸鴻…等29家臺灣百大企業，現有89家臺資『國家級高新技術企業』，臺企工業產值約佔廈門規模以上工業總產值的1/4。截至2023年4月，廈門全市累計批准臺資項目10,024個。

營業收入排名全中國第三位的正威集團，創辦人王文銀，特派特助張迪，專程帶不易購得的特產探視里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang。正威集團是2015年財富世界500大企業中第247位；2016年，排名躍進為190位。全國工商聯發布的2018中國民營企業500強榜單上，正威集團以4,917.99億元營業收入排名第三位！2021年6月29日，四川海特高新技術股份有限公司發布公告稱，深圳正威金融控股有限公司已完成向海特高新旗下控股子公司成都海威華芯科技有限公司增資12.88餘億元，其中6.19億元計入註冊資本。本次增資擴股完成後，正威金控持有海威華芯34.01%股權，成為海威華芯第一大股東，海特高新是其第二大股東。此舉體現出正威集團全面發力第三代半導體產業！

或許是因為『他鄉遇故知』的份外親切，向來以『大健康』為首重、並投資多項生技相關事業的里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang，在會後交誼與1997年與丈夫吳錫祺從臺灣彰化來到漳州創業的曾文子一見如故、交流互勉、欣喜合照；吳錫祺與曾文子夫妻異鄉打拼近卅載、從無到有，創立『漳浦彩露華化妝品有限公司』。他們自主研發的產品銷往歐美多個國家，深受消費者喜愛；並曾在2019年，獲得『全國最美家庭』稱號！曾文子重視中華傳統家風，她堅持每年為幼兒園、小學、老年協會捐款；並將『家庭之道』融入企業管理中，員工們都親切地稱她為『彩露華的媽媽』。

海峽婦女論壇會議結束後，里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang並且在廈門停留數日，做深度考察！曾於2022年廈門投洽會發表重要演說而帶動討論熱潮、仍是廈門大學法學院-知識產權研究院首屆法學組博士班研究生的她，除了會晤指導法學院-知識產權研究院林秀芹院長請益，也受邀與當地財團作閉門交流、以及考察需要財力資證伍仟萬人民幣才能參觀的廈門首席豪宅『帝景苑』。國際上通常用『租售比』衡量房產估值水準，是指每平方公尺使用面積的月租金，與每平方公尺建築面積的房價之間的比值，並透過換算成股市常用的本益比指標，也是本益比的倒數。透過『證券時報。旗下數據寶引用中國房價行情網資料，觀察到大陸320個城市的房產本益比中位數為30倍左右；『廈門房產估值水準在全大陸位居最高』，均單價每平方公尺4萬7,018元，平均租金單價為每月每平方公尺45.41元，但租售比則達到1.16%，換算本益比86.28倍。而深圳則位居第2，平均單價7萬2,380元，平均租金單價76.14元，且租售比1.26%，本益比79.22倍。金門人在廈門至少擁3萬套房產投資，『有間廈門房，身價不一樣』；廈門在房地產的黃金時期，曾創下房價10年飆漲10倍的漲幅紀錄。

廈門是著名僑鄉、也是中國最早對外開放的四個經濟特區之一，廈門是全世界最大的LED晶片生產封裝基地之一，並且擁有全世界最大的大型客車生產基地與全亞洲最大的航空維修基地之一；主要產業包括交通運輸和倉儲郵政業、信息傳輸和信息技術、商貿服務業、會展旅遊業、金融業、機械製造、航空維修和電子產品製造…。廈門港是中國第7大、世界第13大集裝箱港口；此外，廈門是兩岸新興產業和現代服務業合作示範區、東南國際航運中心、兩岸貿易中心和兩岸區域性金融服務中心！它的城市特性，恰與多元族群、鄰近台北港、交通運輸和倉儲郵政業發達、國際企業集團搶先進駐的『桃園航空城』，極為相近！里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang表示，世界主要城市都是以光速在脫胎換骨、飛躍式在進步，願意踏破鐵鞋吸取各國主要城市成功經驗，最終就是希望把最好的居住品質帶回台灣，規劃台灣成為宜居宜養的快樂天堂！