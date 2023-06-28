瞄向電商商機!桃園「中路電商基地」啟航

桃園市長張善政今（28）日下午出席「T-select 中路電商基地開幕」記者會，張市長表示電商是現今重要的行銷管道，也是青創團隊完成產品開發後最重要的一關，市府青年局除了輔導青年創業，也成立桃園第一處OMO（Online merge Offline，虛實融合）電商拓展加速器基地-「中路電商基地」，進一步整合電商平台推出特別合作企劃及全方位輔導計畫，並提供許多電商所需設備，在市府全力支持下，讓青創團隊能完成創業最後一哩路，透過電商平台提升產品附加價值及品牌能見度。

以微笑曲線理論整合電商通路 提升青創品牌能見度

張善政談到自己在任職宏碁電腦時，創辦人施振榮董事長曾提出「微笑曲線」理論，曲線左邊附加價值高是因專利及技術，中間附加價值低是「毛三到四」的製造部份，而右邊附加價值高則是由於行銷，因此施董事長帶領宏碁電腦建立品牌，期盼往微笑曲線兩邊前進，市府青年局輔導在地青創團隊，也兼顧微笑曲線的高附加價值，除了協助研發產品，並打造完整的電商通路上架計畫，全力助攻青創團隊拓展商品通路。

桃園市青年局長侯佳齡表示，「T-SELECT中路電商基地」在軟體部分，包括完整的電商輔導計畫、通路合作計畫、產品及商業模式分析、一對一專業輔導及課程等服務；硬體則包括「商品展示區（媒合區）」、「商品攝影棚」、「實景攝影棚」、「直播室」、「物流室」、「電商教室」及「會議室」等，未來將開放新創團隊及學校登記使用，協助青創團隊透過大型電商平台拓展通路，提升產品曝光機會。

侯局長提及，今（112）年市府首度於電商平台momo銷售「T-select桃園嚴選電商活動商品」，預計媒合400個以上桃園各類青創、農創、文創、地創及社創團隊品牌商品，包括今年獲選參與2023美國CES（消費性電子展）青創團隊，「膜淨材料」研發戶外隨身除菌淨水器，以及智能設計「鑪集-咖啡電動慢磨機」等新創商品，盼發揮以大帶小的凝聚力，全力挺青年創業；更多電商基地資訊，請至「桃園市政府青年事務局」官網（網址：https://youth.tycg.gov.tw/）查詢，或電洽「青創資源中心」單一窗口專線03-422-0908。

今日包括市議員張碩芳、張曉昀、陳美梅、市府青年局長侯佳齡、經發局長張誠、農業局長陳冠義、桃園區副區長邱創正、開南大學副校長賴沅暉、健行科技大學副校長李衍博、開南大學副校長賴沅暉、電商中心主任許美玉、台灣電子商務協會理事長羅允俊、momo影視事業處生活部部長楊耀童、經理賴美如等均一同出席活動。