澎湖觀光圈啟動數位觀光及跨域合作促進疫後旅遊商機

由澎湖食宿遊購行產官學研公協會等單位機構代表組成的澎湖觀光圈 ，以數位觀光「潮澎遊」為品牌，為推動澎湖與嘉義觀光及招攬國際旅客，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處於今(28)日辦理「澎湖觀光圈e票通電子票券發行暨山海戀跨域遊程發布記者會」，與會貴賓包含交通部觀光局林佩君主任秘書、澎湖國家風景區管理處許宗民處長、阿里山國家風景區管理處陳榮欽副處長、澎湖觀光圈蔡萬生總召集人、全國旅館聯合會洪崇元理事長、墨攻網路科技股份有限公司黃少風總經理等共聚一堂。

透過墨攻網路科技發行的澎湖觀光圈「e票通電子票券」 ，即日起在潮澎遊產品行程預購數位平台及MOMO、蝦皮、Pchome、LINE禮物、東森購物等29個知名線上通路上架販售，以線上、實體消費循環擴展商業模式，導入更多遊客至澎湖旅遊消費。為加強推廣e票通上架至潮澎遊產品行程預購數位平台販售，特舉辦「e票通促銷樂」行銷活動，自6月30日起至7月31日，原價200元的電子票券將以全台限量1000份的超值價150元於上述29個平台販售，消費者購買後可於e票通特約商店(含實體及線上)折抵使用，同時也歡迎還沒加入特約商店的觀光產業一起來加入。

澎湖國家風景區管理處處長許宗民。圖／郭靜芝

此外，澎湖觀光圈為促進跨域整合及擴大區域觀光推動，與大阿里山觀光圈共同推出山海戀(澎湖Love嘉義)的創新魅力遊程，針對不同族群設計四天三夜「隨性自由行」、「悠哉自駕遊」、「深度包車走」3種遊程，該遊程具有四大特色亮點：嘉義山城澎湖海線，豐富旅遊資源串連；澎湖嘉義旅館業者攜手合作，營造迷人旅遊魅力；配合觀光局國際攬客計畫及國旅市場，設計全新遊程體驗；藍色公路船運業者陸續加入，提供更舒適的跨海體驗。目前山海戀電子票券已上架至潮澎遊產品行程預購數位平台，預計7月中旬也會上架至28個知名線上通路銷售，其中KKDAY、KLOOK平台亦提供其它語言版本，期能招攬更多海外遊客，達到提升觀光經濟效益之目標。

交通部觀光局主任秘書林佩君。圖／郭靜芝

交通部觀光局林佩君主任秘書表示，此次山海戀-澎湖Love嘉義魅力遊程，是以跨域合作的方式共同發行山海戀遊程電子票券，善用數位工具及線上通路平台，使海外及國旅遊客都能透過藍色公路串接的小旅行，暢遊台版馬爾地夫澎湖珍珠群島及漫遊諸羅山。未來澎管處將持續積極輔導澎湖觀光圈，從資源盤點，優化品牌、導入預購數位平台、跨域行銷的實質推介，逐步展現整合優勢，將潮澎遊品牌推向國際，讓遊客探秘澎湖、旅讀澎湖，盡享澎湖旅遊魅力。