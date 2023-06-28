台北國際觀光博覽會圓滿落幕 集結海內外業者創造億萬旅遊商機

韓國江原道、慶尚北道市郡來台推廣觀光 以行動支持展會

2023 台北國際觀光博覽會日前圓滿落幕，因應2023 年全球疫情趨緩，國人展開報復性旅遊熱潮，各家觀光業者亦摩拳擦掌重磅推出展場各式優惠、限時促銷活動、機票大方送等活動。主辦單位上聯國際展覽公司預估突破 30 萬人次，樂見觀光產業重返榮耀，並開創億萬旅遊商機。

此次旅展集結 250 家海內外廠商，包含 10 國海外單位、5 大航空公司、中央部會及全台 16個縣市政府、50 家旅行社和國內飯店共襄盛舉，場面熱鬧有趣。

根據交通部觀光局統計指出，來台旅客首度以韓國居首，因此今年韓國江原道、慶尚北道市郡等單位率隊參與觀光博覽會，帶來韓國傳統樂器演奏及傳統遊戲與現場民眾互動。江原道、大邱及慶尚北道館的市郡相關人士介紹各地區代表性旅遊景點，旌善郡介紹阿里郎慶典、江陵 BTS 防彈少年團 MV 拍攝地，以及分享江原道滑雪設施，致力推廣韓國當地特色及文化，期盼更多台灣消費者能實際體驗最道地的韓國之美。

易飛網旅行社推出「樂遊韓國」，觀光客可前往黑暗榮耀拍攝地，走訪景福宮體驗韓服拍攝樂趣，團費 9,900元起，展場下殺第 2 人再折抵2,000 元。東南旅行社推出CP值高的「濟州島萬元有找四日遊」，小資族不用擔心瘦了荷包，歡迎揪三五好友開心出遊。 銅板價輕鬆飛！亞洲航空推出桃園、高雄國際機場出發馬來西亞、菲律賓、泰國，凡於指定日期區間出發，單程機票只要 99 元起，親民價讓民眾出國省荷包。