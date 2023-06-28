今年暑假搭高鐵 環遊寶島住晶華

享全台最低7折起車票、在地人文遊程、再抽萬元住宿券

迎接暑假旅遊旺季的到來，晶華國際酒店集團旗下各酒店結合城市行銷概念，精心規劃出一系列充滿深度的在地文化遊程，並再度與台灣高鐵攜手合作，推出住房加購車票全台最低7折起優惠，即日起透過集團官網預訂7月1日至9月30日的行程、無論任何房型或專案皆適用。入住房客除可省下近千元的旅行交通費用外，還有機會抽中價值萬元的「環遊晶華住宿券」，免費入住集團旗下酒店。訂房時選擇「zingala 銀角零卡」結帳，另有機會獲贈1,200元中租Coin，聰明的消費者不妨把握時機，規劃一趟舒適愜意的夏季小旅行。

消費者國內旅遊時所使用的交通工具，除了自駕車之外、高鐵是最普遍的選項，尤其是暢遊台灣西半部各大城市或旅遊景點時，台灣高鐵提供了極高的效率以及便利性。晶華國際酒店集團與台灣高鐵近年來積極推動房間和車票聯賣，從方便消費者一站式訂購、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上即可直接購買高鐵車票，為消費者提供最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格。

太魯閣晶英酒店平日雙人入住山嵐客房每晚10,340元起，房客可選購飯店的半日遊行程，由專業的「故事解說員」帶路，盡情感受峽谷清新宜人的空氣和探索壯麗的山水景致。圖／晶華國際酒店集團提供

晶華國際酒店集團旗下三個品牌、共計13家酒店都有提供這項操作便利的優惠活動，無論是高鐵沿線大城–台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住並加購高鐵7折車票。配合此次高鐵購票7折起活動，集團旗下各酒店也祭出各式吸引人的住房與餐飲折扣方案，台北晶華酒店推出超值入住方案，雙人成行每晚6,930元起，即可入住12坪精緻客房，徜徉「城市星空電影院」和多項五星級設施，凡訂房加購高鐵票再享升等豪華客房及CNN唯一推薦台北必吃的栢麗廳自助式早餐買一送一優惠。

台南市政府將於明年喜迎建城四百年，並舉辦盛大的「臺南400年度博覽會活動」，台南晶英酒店邀請專業嚮導帶領民眾走訪與歷史相呼應的古蹟景點，六月份起每週末午後出團，一起探索府城內充滿巷弄文化的角落，感受台南當地獨特的文藝歷史氛圍，雙人入住海東客房每晚4,999元起，每房加贈南埕衖事入埕門票2張及Uber Super Voucher 400元，加購高鐵票再享晶英貴賓廊Happy Hour買一送一優惠。

各家優惠專案請上官網www.silkshotelgroup.com查詢。