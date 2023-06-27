無双樂團MV新作Eighteen Songs上架 點閱衝破2萬次

國內知名樂團無双樂團於23日推出新作十八拍 Eighteen Songs上架，短短不到一周，點閱瀏覽數已突破2萬次，為新藝術音樂市場，再創下一個新里程碑。

由知名音樂人劉學軒於2008年創立無双樂團，歷經15年的用心經營，還遭受3年多的疫情影響，但樂團成員一路堅持不輕易放棄自我的音樂夢，最終成功擄獲大眾的支持。推出的新作十八拍 Eighteen Songs，甫上線幾天即吸引超過20000人次的線上觀看，受到極大歡迎，且此紀錄為後疫情時代的音樂市場吃了一個定心丸。

十八拍 Eighteen Songs由喧嘩公司出品、范揚景作曲、郭晉豪、范揚景共同作詞，在作曲家劉學軒監製下，透過古詞的意境，結合復古兼具唯美的時空場景，佐以優美的舞蹈，襯托出歌曲傳達出來的深情意境，一推出就讓民眾直呼耳朵懷孕了，主唱妘妘乾淨又純真的音嗓，賦予本首歌詞深情款款的情意，為新音樂時代的創作，增添一股清晰的新勢力。

喧嘩公司表示，該首歌曲歌詞意境深遠，透過古詞的情深遠景，傳達出情深的優美與無奈，即便是粉身碎骨都要為愛付出而努力，一執一狂 心碎音欲同，一詞更加展現十八拍有響無窮、一聲懸命終一斷的執著與牽掛，讓歌曲更增添情到深處無怨尤的憂任它、詩曲任我的執念，聆聽多次都能感動人心。

喧嘩邀請喜愛音樂的民眾一同上線聆聽，期盼透過線上無遠弗屆的跨域傳遞，讓美好的音樂可以不斷傳播與分享出去，音樂絕對是淨化人心，深植人心的最佳利器，更是後疫情時代撫慰人心的最佳工具。無双樂團未來將持續創作出優美與深情意境的好歌曲，喜愛音樂的好朋友請拭目以待。