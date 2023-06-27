肇喜登峰巡迴賽-美津濃公開賽 明天（6/28）在斑芝花高爾夫俱樂部熱情開打

總獎金315萬元之2023肇喜登峰巡迴賽-美津濃公開賽，將於明天（6/28）在台南斑芝花高爾夫俱樂部開打，將舉行四回合72洞賽程，這項比賽有三國118位選手參賽，包括111位職業選手與7位業餘球員，角逐冠軍獎杯及冠軍獎金台幣60萬元，亞軍獎金30萬元。劉嚴鴻尋求衛冕。除了地主國以外，另有來自美國及菲律賓2位外籍選手參賽。

這場是今年肇喜登峰巡迴賽第二場比賽，也是台巡賽第四場比賽。這場比賽前兩回合結束，大會取成績較優前50名選手 (含同桿) 晉級後兩回合決賽。肇喜登峰巡迴賽是由三商集團榮譽董事長翁肇喜總冠名贊助，自2021年開始舉辦，已持續第三年舉辦，去年及今年都是七場比賽。這一場比賽是由台灣美津濃公司單站冠名主辦丶台灣職業高爾夫協會主辦，斑芝花高爾夫俱樂部為主要贊助與協辦。

台灣美津濃公司總經理福知真與旗下簽約選手及貴賓歡喜合影。圖／業者提供

開賽前特於斑芝花球場先舉行一天18洞的賽前職業業餘配對賽，有21位職業選手與70多位社會業餘人士配對同組競技，配對賽採新史克藍波賽制，可惜九洞都未打完，下午2點多就下起雷陣雨，配對賽最後取消，所有比賽獎品於晚宴時採摸彩方式。當天的開球儀式貴賓，包括台灣美津濃股份有限公司總經理福知真丶TPGA理事長陳榮興丶斑芝花高爾夫俱樂部總經理鄭博元及南區高爾夫球場經理人聯誼會會長卓建宏。

2020年因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅縮減，三商集團榮譽董事長翁肇喜自2021年以個人名義總冠名這項巡迴賽，贊助舉辦六場比賽，每場比賽翁董事長贊助200萬元。共計1200萬元；率先築起每年台巡賽的基本架構，提供選手更多磨練球技的舞台。

台南斑芝花高爾夫俱樂部總經理鄭博元致詞預祝選手創造佳績。圖／業者提供

叢德貿易公司姬斯敏董事長今年提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼5萬元，因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金均為315萬元；他今年也在肇喜登峰巡迴賽每一場比賽，提供一個一桿進洞獎項，獎金2萬元。

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，今年七場肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，另外可獲得叢德貿易有限公司加碼提供的獎金王獎金新台幣20萬元；且可獲得翌年台灣三商名人賽的參賽資格。

這場比賽國內長春丶中丶青代選手盡出，去年度總獎金排名前60名種子球員多數均參加競逐，職業好手包括2022台巡賽獎金王及今年目前最新獎金排名暫居第一的詹世昌（2022台灣三商名人賽與今年三花TPGA錦標賽冠軍）丶台巡賽總排名第二的李玠柏（2022冠軍）丶第三的洪健堯以及排名第四的劉嚴鴻（去年美津濃冠軍）；另有年輕好手謝繼賢（今年肇喜登峰長華公開賽冠軍）丶王偉軒（今年彰化公開賽冠軍）及今年最新獎金排名暫居第六及第七的劉永華與蔡雨達。

TPGA理事長陳榮興為賽事奔走，感謝台南斑芝花高爾夫俱樂部慨然支持！圖／業者提供

另外，還有超過10位長春好手包括52年次呂文德丶盧建順丶汪德昌丶葉彰廷丶謝錦昇丶張澤鵬丶蔡啟煌丶周宏男丶徐國雄等也都參賽角逐。

28日的首回合，選手分上下午場，分別同時自第一洞與第十洞出發，上午部分第一組於上午6:30開球，下午部分第一組自上午10:50出發。

斑芝花高爾夫球場青山區與綠水區的比賽球道碼數18洞總長7182碼，大炮型球員有機會打出低桿成績（去年冠軍選手成績為-19），不過100碼左右短桿精準度的掌握，以及果嶺速度與草紋丶坡度的判讀都極具挑戰性，切桿與推桿也成為勝負關鍵。

比賽期間開放觀眾下場，無需支付保險費，需至櫃台填寫切結書換取觀賽證，下場一律走車道，嚴禁乘坐，球車也無提供洞與洞之間接駁，年齡太小兒童球場管制下場，禁止攜帶寵物進場。

這場賽事的後兩回合決賽採錄影轉播，播出時間為7月8丶9日兩天下午4點開始，敬請鎖定 #台灣職業高爾夫協會FB，以及Yahoo TV的TPGA專區丶YouTube搜尋台灣職業高爾夫協會丶Line/Golfourit平台丶Line Today以及智林體育台，歡迎大家一起關注這場精采賽事。