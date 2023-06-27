賓士與微軟合作 將ChatGPT導入自家MBUX多媒體系統

Mercedes-Benz積極布局科技領域，不僅投資2億歐元於德國Sindelfingen技術中心（Mercedes Technology Centre, MTC）打造電動車軟體中心（Electric Software Hub）以加速轉型腳步。近年更是大展科技成果，發表續航里程超過 1,000 km 的電動概念車 EQXX，以及自主開發的 MB.OS 車用軟體系統，甚至以 “Drive Pilot“ 駕駛輔助系統，成為首家汽車品牌於德、美兩國合法上路 Leve3 自動駕駛系統，可見 Mercedes-Benz 對科技領域重視與超群的發展速度。

除了自行研發的發展策略， Mercedes-Benz 更與 Google、NVIDIA、Luminar 等科技巨擘成為策略夥伴，在 AI 運算、自動駕駛，以及線上資訊串聯等面向高度整合，打造跨世代的移動科技；而身為豪華品牌，則在與杜比實驗室 (Dolby Laboratories Inc.)、Apple Music 及 環球音樂集團 (Universal Music Group) 三方合作下，得以運用 Dolby Atmos 杜比全景環繞音效提供科技加持後的沉浸式移動體驗，為移動奢華寫下新的定義。如今，更宣布與 Microsoft 合作，將 ChatGPT 導入品牌引以為傲的 MBUX 多媒體系統中，強化語音控制功能。

賓士相信透過Azure OpenAI服務與MBUX系統相結合，將可大幅提升語音互動體驗。圖／業者提供

Mercedes-Benz 與 Microsoft 合作，將 AI 人工智慧聊天機器人 ChatGPT 整合至旗下車款的 MBUX 車載系統，這項合作意味著 ChatGPT 將首次進入車輛市場，並將通過 Azure OpenAI 服務與 MBUX 系統相結合，使原本只能處理預先設定內容的 MBUX 語音助理能夠進行對話和回答複雜問題，從而大幅提升語音互動體驗。透過 ChatGPT 的大型語言模型，能夠提升現有 MBUX 系統的理解能力，並擴展應用主題，使車主在駕駛時能夠輕鬆地獲得來自 ChatGPT 的建議，例如晚餐食譜或複雜問題的解答，達成更便利的使用情境。

MBUX beta 測試計劃首先在美國進行，為期 3 個月，受測車款涵蓋EQS、EQE、EQS SUV、EQE SUV 和 EQB 等 Mercedes-Benz 純電車款的車主，以及其他 Mercedes-Benz 燃油車的車主，皆可通過 Mercedes me App 或直接在車上使用語音指令 “Hey Mercedes, I want to join the beta programme”，參加首批 MBUX beta 測試計劃。預期此次合作將為 Mercedes-Benz 車主帶來更加直觀的操作體驗和更豐富的功能，藉助 AI 人工智慧聊天機器人 ChatGPT 的加入，Mercedes-Benz 車主可以輕鬆地進行語音對話，甚至解決難題，而無需將雙手離開方向盤，提高了駕駛的便利性和安全性。此舉也意味著 Mercedes-Benz 對於 AI 技術的重視和對未來智能交通的探索，將為用戶帶來更加智能、便捷的豪華移動體驗。