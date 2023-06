賓士與微軟合作 將ChatGPT導入自家MBUX多媒體系統

Mercedes-Benz積極布局科技領域,不僅投資2億歐元於德國Sindelfingen技術中心(Mercedes Technology Centre, MTC)打造電動車軟體中心(Electric Software Hub)以加速轉型腳步。近年更是大展科技成果,發表續航里程超過 1,000 km 的電動概念車 EQXX,以及自主開發的 MB.OS 車用軟體系統,甚至以 “Drive Pilot“ 駕駛輔助系統,成為首家汽車品牌於德、美兩國合法上路 Leve3 自動駕駛系統,可見 Mercedes-Benz 對科技領域重視與超群的發展速度。

除了自行研發的發展策略, Mercedes-Benz 更與 Google、NVIDIA、Luminar 等科技巨擘成為策略夥伴,在 AI 運算、自動駕駛,以及線上資訊串聯等面向高度整合,打造跨世代的移動科技;而身為豪華品牌,則在與杜比實驗室 (Dolby Laboratories Inc.)、Apple Music 及 環球音樂集團 (Universal Music Group) 三方合作下,得以運用 Dolby Atmos 杜比全景環繞音效提供科技加持後的沉浸式移動體驗,為移動奢華寫下新的定義。如今,更宣布與 Microsoft 合作,將 ChatGPT 導入品牌引以為傲的 MBUX 多媒體系統中,強化語音控制功能。

賓士相信透過Azure OpenAI服務與MBUX系統相結合,將可大幅提升語音互動體驗。圖/業者提供

Mercedes-Benz 與 Microsoft 合作,將 AI 人工智慧聊天機器人 ChatGPT 整合至旗下車款的 MBUX 車載系統,這項合作意味著 ChatGPT 將首次進入車輛市場,並將通過 Azure OpenAI 服務與 MBUX 系統相結合,使原本只能處理預先設定內容的 MBUX 語音助理能夠進行對話和回答複雜問題,從而大幅提升語音互動體驗。透過 ChatGPT 的大型語言模型,能夠提升現有 MBUX 系統的理解能力,並擴展應用主題,使車主在駕駛時能夠輕鬆地獲得來自 ChatGPT 的建議,例如晚餐食譜或複雜問題的解答,達成更便利的使用情境。

MBUX beta 測試計劃首先在美國進行,為期 3 個月,受測車款涵蓋EQS、EQE、EQS SUV、EQE SUV 和 EQB 等 Mercedes-Benz 純電車款的車主,以及其他 Mercedes-Benz 燃油車的車主,皆可通過 Mercedes me App 或直接在車上使用語音指令 “Hey Mercedes, I want to join the beta programme”,參加首批 MBUX beta 測試計劃。預期此次合作將為 Mercedes-Benz 車主帶來更加直觀的操作體驗和更豐富的功能,藉助 AI 人工智慧聊天機器人 ChatGPT 的加入,Mercedes-Benz 車主可以輕鬆地進行語音對話,甚至解決難題,而無需將雙手離開方向盤,提高了駕駛的便利性和安全性。此舉也意味著 Mercedes-Benz 對於 AI 技術的重視和對未來智能交通的探索,將為用戶帶來更加智能、便捷的豪華移動體驗。