極致顛峰之作 全新首創BMW XM

迎接BMW M性能品牌即將邁向50週年，德國BMW M GmbH正式推出跨世紀全新首創BMW XM，台灣總代理汎德立予導入，建議售價889萬元。帶著最純粹M血統及大膽前衛設計之BMW XM是繼BMW M1後睽違44年首款由BMW M GmbH獨立開發的最新作品，以BMW全車系最強悍馬力及最奢華頂級配備之姿帶領M品牌走向巔峰。

全新首創BMW XM的首席設計師Boson Huang來自台灣，2018年時他的設計在全球比稿競圖的過程中，從三十多個設計提案，200多張設計圖中脫穎而出，而後即前往慕尼黑BMW總部加入M設計團隊進行設計深化及量產車型開發，在為期兩年的設計研發過程中，秉持著打造出一台不墨守成規卻能代表M品牌形象的豪華頂端車款，全新首創BMW XM油然而生。

來自台灣的BMW Designworks設計師Boson Huang為BMW全球設計團隊帶入不同的設計視角，在以歐洲設計師為多數的國際級設計殿堂激盪美學思維，從藝術領域的畢卡索立體派風格獲得靈感，將立體派藝術創作中在靜止的畫作中呈現出動態的效果，轉化設計在車款靜止狀態時展現充滿動態力量的表現。全新首創BMW XM可以看見類似於立體派多邊形幾何構成的的車內空間設計與外觀設計，搭配車身現代新穎的折線與光影設計，將BMW強調動感前衛的新一代設計語言，和BMW引以為傲的性能動力嶄露無遺。全新首創BMW XM最吸睛出眾的特色之一就是霸氣而寬闊的雙腎型M橫柵式水箱護罩，以緞金色邊框圍繞搭配BMW LED環型飾光燈條，展現BMW XM強烈的磅礡氣勢與豪華跑旅領袖之姿。同樣以緞金色打造的車側風格飾條，自前輪拱上方延伸至車尾與窗框相接，承襲了最經典的BMW M1車身線條設計元素，標準配備全車系尺寸最大的專屬23吋M星輻式923 M型輪圈，搭配中央輪圈蓋上黑色立體BMW字樣造型，氣勢非凡無可匹敵。突破現有BMW車系的廠徽設計，BMW XM以雷射雕刻方式將雙BMW Logo放置於後擋玻璃左右上緣，目的即是向經典的BMW M1車尾造型致敬。360度全方位精心設計的BMW XM在車尾也呈現出極致絕美的獨特巧思，黑色高光澤XM車型銘牌及後下擾流飾板以緞金色外框包覆，散發出尊貴不凡的氣派與自信；立體燻黑造型尾燈上的三斜線雕刻，不僅與BMW M品牌標誌相應，更流露BMW M1車尾經典摺葉造型的影子。首次以垂直排列的六角型四出排氣尾管，隨著M運動化排氣系統轉速直上的排氣聲浪，無論在視覺或聽覺上都分外氣宇非凡。設計師更巧妙的在車尾視角，以倒L型尾燈搭配雙垂直反光燈條，描繪出地表最強字母”M”造型，成為車主充滿驚喜的隱藏版設計彩蛋。

經典的駕駛導向設計搭配大量的M專屬語彙，兼具熱血操駕性能與舒適尊榮乘坐氛圍。圖／業者提供

高調前衛外觀之下，全新首創BMW XM座艙更為車主與乘客打造出如城堡般的奢華私密空間，BMW Individual Merino真皮包覆的M雙前座跑車座椅含記憶、通風及按摩功能，前後座則皆配備加熱座椅，讓乘客無論是在何種季節與氣候皆能擁有舒適的旅程；在豐富的內裝選擇中，首次應用於專屬BMW XM的復古風格真皮材質，以獨特製程及加工技術保留皮革原生紋路與色塊，完美地包覆車門內側飾板及儀錶檯，自然的紋理結構與色澤質感刻劃出極具個性的魅力風格。

按下專屬於純正M Power的紅色引擎啟動按鈕，不安於室的熱血立即流竄全身，經典的駕駛導向設計搭配大量的M專屬語彙，充滿競技感且貼合人體工學。全新一體式曲面螢幕將12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕完美嵌合於消光碳纖維飾板上，搭配BMW iDrive 8.0使用者介面，更直覺的操作BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技、AR擴增實境導航及360度環景輔助攝影等功能。M車況抬頭顯示器以專屬M介面即時顯示路況及換檔指示等資訊，讓駕駛無論是在城市道路或專業賽道上皆能全心投入每一次的操駕樂趣。富有熱血跑格的碳纖維造型中央鞍座面板，可見M車主熟悉的M MODE駕馭模式與M SETUP車輛動態設定快捷鍵外，首次應用於BMW M性能車款的全新M HYBRID混合動力模式按鈕，提供了三種截然不同的駕駛選擇：「HYBRID預設模式」將依據車輛設定，由系統智慧判斷最平衡的動力分配方式；想要以家用充電滿足日常短程通勤，車主可以選擇「ELECTRIC純電模式」，純電行駛下將提供至多88公里的續航力；「eCONTROL模式」則將主動式動能回充系統的效用發揮至最大，全力補足高壓電池電量，為接下來的旅程作好萬全準備。

首次搭載於BMW車系的Alcantara光稜頂篷，隨著環艙氣氛燈為車內座艙提供間接照明，為每一趟旅程增添絢麗而奢華的神秘感受。圖／業者提供

全新首創BMW XM不僅為駕駛帶來無限的駕馭樂趣，對於副駕駛座與後座的乘客更是提供了尊貴雍容的空間規劃與乘坐體驗，媲美頭等艙等級的M Lounge後座空間，寬闊同時加長深度的座椅使用BMW Individual Merino真皮包覆，柔軟富彈性的皮革一路延伸至車門，搭配BMW XM專屬的Alcantara麂皮靠枕，讓後座的乘客即使面對面倚靠車門對談依然輕鬆舒適。首次搭載於BMW車系的Alcantara光稜頂篷，可隨著環艙氣氛燈為車內座艙提供間接照明，為每一趟旅程增添絢麗而奢華的神秘感受。

全新首創BMW XM身為BMW M Power首款高性能混合動力車型，搭載全新BMW eDrive插電式混合動力科技，純粹使用BMW M GmbH全新調校的4.4升M TwinPower Turbo V8引擎時即可輸出489匹德制馬力及650牛頓米扭力；搭配M Steptronic運動化八速手自排變速箱整合197 hp動力的電動馬達，動力輸出最大將達653匹德制馬力且爆發800牛頓米的強勁扭力，使BMW XM擁有0到100 km/h加速需4.3秒的超強實力，電子極速250km/h，講究速度的車主更可選配M駕駛套件，電子極速將提升至270km/h。BMW XM於純電狀態下可行駛88公里，充分滿足短程通勤需求，因此無論是在城市間享受豪華舒適的迅捷移動，或是在賽道上發揮M純正基因熱血操控，BMW XM都將為車主彰顯無可替代的王者之姿。

搭載全新BMW eDrive插電式混合動力科技的BMW XM，最大德制馬力達653匹，並可爆發800牛頓米強勁扭力！圖／業者提供



M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統透過如中樞神經般的中央控制元件，主動偵測路況及輪胎抓地力，快速靈活地分配引擎動能至前軸或後軸，駕駛者可依路況不同自由選擇4WD或是以後驅為主的4WD Sport模式；而為滿足喜愛挑戰與冒險的車主期待，在全新首創BMW XM車型增加4WD Sand模式，讓車輛在行經鬆軟如沙地的路段，仍能保持良好的抓地力與操控性能。除了擁有驚人動力，BMW XM使用前鋁合金雙A臂、後多連桿懸吊結構，搭配M跑車化電子懸吊系統與主動式電子防傾桿設計，讓車體快速吸收更高的側傾力，進而強化動態駕馭極限，讓駕駛者在享受激烈操控時仍能感受柔韌的路面反饋。全新首創BMW XM標準配備整合式後軸轉向系統，首次搭載於BMW M高性能車型的整合式後軸轉向系統，讓車輛在高速行駛時保持舒適與穩定性，而在低速如進出停車位或狹窄通道時更加敏捷靈活。

全新首創BMW XM 生而不凡，挑戰極限，BMW M GmbH設計團隊以最嚴苛的標準與最先進的科技技術，打造出BMW全車系中馬力最大的豪華跑旅；結合M車款經典元素與創新前衛的設計理念，BMW XM擁有最亮眼的絕美外觀；最頂級的內裝空間與M專屬的科技配備，讓乘客同時擁有奢華、熱血以及舒適的極致感受。全新首創BMW XM為喜愛熱血操控同時又講究生活品味的層峰人士提供最具個人風格的卓越選擇。