鎏光之藝全球限量桶藏2023年版「大摩璀璨18年單一麥芽蘇格蘭威士忌」磅礡限量上市

在瑰麗奢華的威士忌世界裡，大摩老酒矚目獨行，更成為收藏家們趨之若鶩的珍稀佳釀。其中大摩老酒經典之一的「大摩18年單一麥芽威士忌」，於2021年推出後全球熱銷一空，造成威士忌鑑賞家的一片惋惜。今年，2023年大摩全面升級，全新的「大摩璀璨18年單一麥芽蘇格蘭威士忌－2023 Edition 」磅礡限量上市。時間的淬煉不只呈現於超過18年的超凡熟成，同時也體現在完美的追求以及細節的堅持上，大氣精美外盒盡顯雍容華貴，搭配銀色高貴大摩12支鹿角徽章，更是完美點出「大摩傳奇、璀燦不滅」的永垂不朽，除此之外，每瓶瓶身與盒上，都有當年度2023限量訊息，預料更將再次掀起威士忌鑑賞家的品酩與收藏熱潮。

「大摩璀璨18年單一麥芽蘇格蘭威士忌－2023 Edition 」酒瓶上銀色高貴的大摩12支鹿角徽章，完美點出老酒銀行大摩「傳奇、璀燦不滅」的永垂不朽故事。業者提供

台灣獨家代理尚格酒業董事長奚大寧表示，「The DALMORE大摩單一麥芽威士忌」被譽為世界最尊貴的威士忌品牌，曾以「大摩62年」創下全球正式拍賣價格最尊貴的世界紀錄保持者，尚格酒業於2015年由取得獨家代理後，於台灣陸續發表多款限量老酒，以超越當代的經典工藝，訴說著大摩經過時間淬煉的完美、歷經苛求砥礪的細膩，成就獨一無二的極致珍稀，完美烘托大摩「老酒銀行」的稱號。而老酒的完美體現，更是需要時間淬鍊與秉持著細節堅持，才能成就超越的珍稀，如同18歲之於人生成年後，等同開啟另一段全新的篇章，也將造就人生中令人難以忘懷的重要印記；「大摩璀璨18年－2023 Edition」的發表，更是獻給人生的每個璀璨時光，也是邁入老酒的成熟品味，更接近一滴都不能浪費的奢華殿堂。

大摩2023 Edition–每一年的限量推出，都將是完美值得慶祝的經典閃耀年份。業者提供

尚格酒業行銷總監張介怡則表示，歷經18年的歲月熟成，造就璀璨十八年份，而每一年的限量推出，都將是完美值得慶祝的經典閃耀年份，「大摩璀璨18年單一麥芽威士忌－2023 Edition」，歷經18年緩慢熟成，以美國波本桶、西班牙頂級酒莊González Byass獨家簽約的30年珍貴 Matusalem Oloroso雪莉桶熟成，使這款珍稀佳釀充滿著濃郁奶油太妃糖、水果葡萄乾風味，又在其中透露出大摩基因－微苦巧克力與英式柑橘果醬，值得獻給人生共同度過重要時刻的好友共同長時間等待品酩，長久留存。而為了創造其獨一無二的極致珍稀限量年份訊息，「大摩璀璨18年－2023 Edition -」也特別將2023年份訊息刻印在瓶身與湛藍禮盒外盒上，搭配著十二隻鹿角的大摩銀色徽章，全新升級大器的掀蓋式禮盒包裝，將會是一款由時間淬煉的經典、以工藝刻劃的巨作；秉持唯有完美可以襯托完美的信念，成就超越當代的經典。

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