國產老牌醬油高慶泉推兩款創意醬油　擄獲香菜控味蕾

生活中隨處可見香菜的身影，從小吃的乾麵、肉圓，到豬血糕、油飯等，廚師都將香菜廣泛使用於各式料理中，獨特的香氣往往被視為提味的最佳推手，擄獲一大票忠實香菜控粉的味蕾。很多人都認為「沒有香菜就是少一味」、「大量香菜才是王道」，而國產老牌醬油製造專家「高慶泉」擁有84年釀造調味技術，特別推出兩款創意醬油，其中就包含「蛋蛋醬油」以及令香菜控為之瘋狂的「香菜醬油」。

其中引起網友熱烈討論的香菜醬油，將香菜的香氣深深充滿在整個口腔，能享受濃郁、持久的香菜味道，巧妙將香菜與醬油融合在一起，省去購買香菜，而且香菜醬油拿來搭配生魚片、義大利麵、與生雞蛋一起拌飯，或當作吃餃子的沾醬等都相當適合，滿足香菜控可以天天享受這獨有香氣的願望，又能讓料理程序變得簡單快速。

香菜醬油適合當作餃子沾醬，滿足香菜控可以天天享受這獨有香氣的願望。圖／高慶泉提供

另外，不只是香菜醬油吸睛，高慶泉還推出功能性極佳的蛋蛋的醬油，看準台灣人餐餐不能沒有蛋，只要是任何有關蛋料理，都可以搭配這款蛋蛋的醬油，愛蛋族非用不可！精心調製的醬油，和昆布柴魚的完美比例，可以展現出雞蛋原始風味，讓整道料理更加分，從最簡單的荷包蛋、炒蛋、蒸蛋，一直到雞蛋拌飯、丼飯、日式玉子燒、茶碗蒸等料理皆適用。

高慶泉推出了功能性極佳的蛋蛋的醬油，完美調製比例讓蛋料理更加分。圖／高慶泉提供

目前社會少子化已逐漸走向小家庭化，以前傳統大包裝醬油已不符合時代潮流，更多小家庭、單身小資族，需要小容量包裝的醬油，也因此高慶泉特別推出140ml蛋蛋的醬油與香菜醬油兩款創意醬油，不僅滿足民眾使用的方便性，也在口味上兼具創新，提供消費者全新料理選擇。

此兩款醬油已在全聯獨家上市，不僅推出店促優惠，即日起至6月29日止，民眾只要任選2件只要150元；兩款醬油原價89元，9月2日前每支優惠79元即可購入，想要嘗鮮民眾趕緊把握機會。