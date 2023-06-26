「羽葉麻辣火鍋」三重都會館盛大開幕 重磅祭出澳洲和牛899元吃到飽

喜愛和牛的狂粉又有新選擇。耗資6000萬華麗變身的「羽葉麻辣火鍋」三重都會館已於6月15日盛大開幕，除了推出平價自助餐外，更是重磅祭出全新澳洲和牛899元吃到飽，預期將會帶動一波搶食火鍋浪潮。

業者表示，即日起至9月15日止，凡使用會員卡可於線上登記享9折優惠，壽星當月憑證件即可享優惠，羽葉優惠卡持卡人的當月壽星可享5折優惠，同行者用餐享9折優惠，非會員卡者、一般壽星享75折優惠，謝師宴滿十人贈送一人，把握好時機喔。

「羽葉麻辣火鍋」三重都會館的蛻變帶給民眾更多前所未有的驚喜感。在配料上歷經淬鍊，研發出近乎苛求用麻辣喚醒饕客塵封已久的味蕾，再次激盪出有大快朵頤的快感。尤其業者端出澳洲和牛吃到飽，採用牛後腿內側部位，不但油脂少且色香味濃郁。喜愛和牛的消費者只要花費899元，不僅可品嘗和牛，還可吃到口感豐盈的「阿根廷天使紅蝦」、Q彈滑嫩的「黑虎大草蝦」、海味鮮香的「日本生干貝」、碩大肥美的「牡蠣」、質嫩爽口的「特選松阪豬」等新鮮的食材，讓您感受口中餘韻的同時，也讓味覺成為心中的最深記憶。

羽葉麻辣火鍋集結精湛廚藝團隊嚴選新鮮食材，從生食區到熟食區、從壽司區到烤物區、從甜點區到冰品區，每日供應上百道料理，還有供應羽葉海鮮鍋、羽葉麻辣鍋、燉補雞湯鍋、韓式泡菜鍋、東北酸菜鍋、養生藥膳鍋、剝皮辣椒味噌鍋、成吉蒙古鍋、日式壽喜鍋、香醇牛奶鍋、泰式冬蔭功鍋等10餘種精髓湯底鍋物任您挑選，讓食材與湯頭完美融合火鍋中，讓口感更到位。

羽葉麻辣火鍋集結精湛廚藝團隊嚴選新鮮食材，受到消費者喜愛。圖／業者提供

除了多樣化的食材，店內的裝潢也讓顧客感到驚豔。推開大門的左手邊有個專屬完美打卡點，挑高寬敞百坪用餐空間及六盞客製化水晶吊燈，展現出低調奢華感，更是打造輕鬆溫馨的用餐氛圍，讓整體質感極致昇華。

挑高寬敞百坪用餐空間及六盞客製化水晶吊燈，展現出低調奢華感。圖／業者提供

「羽葉麻辣火鍋」三重都會館位於新北三重集賢路上橫跨重陽橋，交通十分便利，業者還貼心備有五處免費特約停車場。歡迎喜愛和牛的饕客前來感受「羽葉麻辣火鍋」三重都會館的無限魅力。

「羽葉麻辣火鍋」三重都會館申辦會員、消費價位表、停車場資訊懶人包：https://forms.gle/oCWk6BcoiuVYFCHC8

羽葉麻辣火鍋(三重都會館)會員卡線上登記： https://forms.gle/oCWk6BcoiuVYFCHC8

羽葉麻辣火鍋(台中都會館)會員卡線上登記：https://reurl.cc/VL1MzR

「羽葉麻辣火鍋」台北都會館地址：新北市三重區集賢路157號、電話：(02)8287-2227。

「羽葉麻辣火鍋」台中都會館地址：臺中市台中市南屯區文心路一段29號、電話: (04)2475-9158。