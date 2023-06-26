「Suntory Time三得利100週年時光之旅」開啟日本威士忌酒款獨特的風味神秘面紗

承載著日本文化的精髓和匠心的堅持，著名的三得利集團旗下諸多威士忌品牌憑藉著非凡的釀造工藝風靡全球，並掀起近年日本高端威士忌的收藏風潮。今年適逢山崎酒廠創立100週年，台灣三得利將於微風廣場9F Breeze MEGA Studio規劃「Suntory Time三得利100週年時光之旅」活動（7/2-7/5），引領威士忌愛好者探索三得利威士忌歷代傳承的匠心之魂，並將由第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）揭開全球限量百年紀念酒款的神秘面紗。

台灣三得利總經理顧令德表示，三得利創辦人鳥井信治郎(Shinjiro Torii)於西元1923年所建立的「山崎蒸餾所」，開啟了日本威士忌的覺醒旅程，也因為日本具有截然不同的地形氣候，鳥井信治郎選擇挑戰、創造出「屬於日本獨特風格的威士忌」，因此「山崎」成為了日本威士忌的誕生地，也開啟了三得利威士忌的百年旅程。「Suntory Time三得利100週年時光之旅」展覽活動，將以沉浸式的視覺享受，帶領威士忌愛好者穿越歷史時光迴廊，感受三得利自然和諧與人文精萃的完美融合，體驗百年來的歲月印記；從時光之旅歸來，三得利也打造了一個百週年限定酒吧，提供限量酒款單杯販售，包含「山崎18年單一麥芽威士忌百年紀念款」、「白州18年單一麥芽威士忌百年紀念款」，以及「角瓶百周年紀念款」等多款珍貴日本威士忌酒款佳釀，讓威士忌愛好者感受三得利威士忌百年的魅力，宛如置身山崎酒廠邊享受美好微醺。

三得利第五代首席調酒師福與伸二 (Shinji Fukuyo)，即將來台揭幕「Suntory Time三得利100週年時光之旅」。業者提供

為致敬山崎酒廠滿100週年，三得利更推出由第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）主導的全球限量百年紀念酒款，其中包含 : 山崎12年單一麥芽日本威士忌百年紀念款、山崎18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款 – 水楢桶風味；白州12年單一麥芽日本威士忌百年紀念款、白州18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款 – 泥煤風味。福與伸二於2009年起擔任三得利的首席調酒師一職，曾前往蘇格蘭學習威士忌製作的專業技術，並擔任過日本歷史最悠久的山崎酒廠之總經理，精通威士忌知識與豐富的經歷，承襲嚴謹製酒工藝並將日本威士忌以創新的面貌呈現給全球藏家。

以純淨水源釀造之優質原酒、熟陳於各式橡木桶超過12年；「山崎12年單一麥芽日本威士忌百年紀念款」透過限量包裝設計向三得利百年製酒文化致敬。酒標插圖以仰視角度及深銅色調描繪具傳奇性的山崎酒廠，體現出三得利企業文化的務實風格，並向創辦人鳥井信治郎的日式威士忌造酒志業致上最大敬意。業者提供

為紀念山崎酒廠建立滿100週年，「山崎18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款- 水楢桶風味」限量版以百分之百陳釀於日本獨有的水楢橡木桶中超過18年的酒液為主，並加上絲絨質感的特殊外盒設計，為山崎酒廠再添劃時代鉅作。三得利團隊早在1940年代，即開始進行水楢桶釀造的各種試驗，因其具有極難駕馭的細緻木質調性，成為最能代表日本威士忌風格的王者風味，其口感陳釀於日本四季流轉之時，滋養於山崎酒廠的自然風土，並增添了日本特有的禪意優雅。業者提供

此次百年盛會，台灣三得利也將聯手采采食茶主廚Louis，選用當季精選食材，融合日式輕奢美學，以經典法式料理工藝呈現，譜出一期一會的極致饗宴，以職人精神和日式款待之心為所有威士忌行家提供令人心醉的五感享受，展開百年一遇的三得利時光之旅，敬邀威士忌愛好者們親臨品鑑。

「白州12年單一麥芽日本威士忌百年紀念款」瓶身上的插圖以柔和的翠綠色調傳神描摹出白州酒廠，建立於鬱蔥綠意之間、群山環繞的自然環境。酒款外觀設計體現「Monozukuri」日式職人精神，傳達三得利創辦人鳥井信治郎當年將富麗的日本山野寶藏及匠人精神融入威士忌製酒藝術的夢想。業者提供

展露全新的「日式煙燻泥煤味」風貌，「白州18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款」風味演繹更顯平衡柔和，充分展現典型日式風格細膩繁複又雅緻的一面。入口給予濃烈的森林香氛，伴隨緩慢釋放而出的煙燻香氣，續以草本芳香和青翠果香作為尾韻，為泥煤威士忌寫下全新詮釋。業者提供

每一滴「角瓶」酒液，皆呈現出山崎酒廠甘醇圓潤的東方風味與甘甜香氣，更有著白州酒廠沉靜純淨的特色，尾韻柔美而悠長，上市至今仍是日本最暢銷的威士忌之一。「角瓶百年紀念款」全新升級的品牌限定包裝，設計延續龜甲紋元素，選用日本進口精裝紙材，呈現和紙工藝致敬經典，同時加入三得利百週年限定燙金圖騰，為今年限定獨有。業者提供

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「SUNTORY TIME 三得利100週年時光之旅」詳細報名資訊請見下列網站：Accupass報名連結: https://www.accupass.com/event/2306140912181426202932

Beam Suntory威士忌愛好會 報名連結: https://maac.io/25zUp

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)