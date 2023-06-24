坪林浮生綠茶席 2023頭等第一名的包種春茶

坪林商圈協會浮生綠茶席，7月1-23日每周六日，坪林包種春茶遊，邀您品茶走讀坪林！

坪林商圈發展協會為推廣坪林的綠水青山與好茶，特別與經濟部中小企業處、新北市政府經濟發展局、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，共同舉辦「茶的微旅行–坪林包種春茶遊」活動， 7月1-23日起每周六下午、每周日上午，共計有八場走讀活動，參加的民眾可品嚐2023年頭等第1名以的包種春茶。每場次限20名。

2023茶的微旅行–坪林包種春茶遊系列體驗活動，每位報名參加者，可獲得「包坪安御守」壹個、「坪林茶博館門票」壹張、語音導覽的地圖壹張與品嚐今年春季頭等第一名的包種茶以及第2-10名的其中二泡茶，每名參加費用350元台幣。

另外「散步坪安禮」與商圈的18間店家合作，到指定店家秀出您在商圈FB打卡點讚，即可獲得「包坪安御守」壹個、語音導覽地圖壹張，包坪安御守中有2客包種茶粉，可散步到保坪宮過香火，沖泡全家喝平安又健康

。坪林語音導覽地圖有建置包含保坪宮等7處主要景點，導入AI掃描QRCODE，即可聽到博物館級的專業語音導覽，便利又自在。

來趣坪林商圈https://reurl.cc/o7ednV

坪林商圈發展協會理事長高明富表示，坪林包種茶是最早研製的綠茶，鮮氣與香味獨樹一幟，素有「台灣是寶島，樹枝也會出花香」的讚譽。以滿滿誠意的盛情，用第一等的包種春茶，相邀大家來坪林一聚，體驗浮生半日閒的人文風情。

歡迎愛茶的朋友踴躍預約參加2023茶的微旅行–坪林包種春茶遊活動https://reurl.cc/M8kYjn或專線02-25560986