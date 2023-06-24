端午連假避暑首選「蘇澳好市」農特市集 冷泉公園涼爽登場

豔陽高照、暑氣逼人，獨步全台的避暑首選，莫過於常年維持22度低溫的「蘇澳冷泉」。端午連假第三天，蘇澳鎮的街道上，隨處可見造訪的遊客，「吃海鮮、泡冷泉」喊了二十年的觀光口號，現在多了新玩法！

2023年蘇澳鎮公所首辦四季小農市集，「夏季場」精選鎮內人氣最夯的「冷泉公園」開賣，6月24日週六，適逢連假第三天，前來朝聖冷泉的遊客們，透過冷泉沁涼消暑後，直接在公園逛市集，大買蘇澳優質農特產，省去車程奔波，直呼好買、好涼、好方便。

「蘇澳好市」小農市集，招商串聯蘇澳在地農戶及商家，以輔導方式，吸引不同族群進入農業場域為目標。每年共計4場實體市集，分頭在蘇澳鎮不同地區舉辦。

「蘇澳好市」市集活動現場人潮滿滿，民眾參與踴躍。圖/蘇澳鎮公所提供

春季已在朝陽漁港舉辦「蘇澳好市」小農市集，建立絕佳口碑 ; 「夏季」第二場次，結合冷泉、友善農、文創良品、野餐好食等，將近30個獨立品牌開賣，活動主打「在地體驗」，以「蘇澳媽媽的市場運動會」為題，設計蘇澳街區導覽、豆腐乳製作DIY體驗，並搭配市集消費滿額送，兌換限定霜淇淋等好康，希望讓參與民眾及市集夥伴，皆能滿載而歸。

蘇澳鎮長李明哲表示，「蘇澳好市」象徵蘇澳農產好事，也是集結蘇澳農產實力的絕佳平台。今年夏季，我們特別選在「冷泉公園」舉辦實體市集，借此機會誠意推薦蘇澳最優質的農產品給大家，歡迎各界蒞臨。