迎接盛夏 向海那漾「夏日比基尼晚餐饗宴」6月登場

夏日戲水踏浪季節到來，位於台中市大安濱海樂園懶人豪華露營《向海那漾》，坐擁蔚藍海景與潔淨沙灘，為頗受好評的網美露營區，更是情侶約會度假、親子戲水消暑首選。為了迎接盛夏，向海那漾推出「波濤胸湧－夏日比基尼晚餐饗宴」活動自6/15-7/31火辣登場，讓這個夏天來一場難忘的海濱露營體驗。

近年來國人露營蔚為風潮，時序進入露營與戲水旺季，《向海那漾》擁有得天獨厚濱海美景，蓊綠園區設有38座豪華免搭帳露營帳篷，全包式複合豪華露營區，沙灘踏浪、泳池戲水、海景夕照與綠林散步一次滿足。

《向海那漾》指出，園區提供眾多設施，有專屬於住客的泳池和六月甫開放的園區大泳池，讓住客不用到沙灘也能沁涼玩水。還設有頗受親子喜愛的俱樂部，設有投幣式卡拉OK、撞球、月光寶盒遊戲機、入夜還有烤棉花糖活動等設施。另外，還提供趣味性十足的火烈鳥充氣裝免費租借，讓假期洋溢歡樂氛圍。

豪華露營向海那漾園區現場實景。圖/業者提供

為配合暑假來臨，6/15-7/31期間入住穿比基尼者(兩截式) ，不限年齡在園區拍照(附兩張照片)打卡(FB或IG) #向海那漾波濤胸湧#網美露營，出示本人打卡帳號贈漂浮氣泡組不挑款(可選販賣部$60以下非酒精搭配)。全包餐專案內容：四人帳全員(不限年齡)穿兩截式比基尼享用晚餐即可獲得一張拍立得及一張留存向海照片牆+送阿根廷拉加德酒莊高分紅酒一支(一帳限一支)，三人(含)以下送生啤。另外，即將推出的星光比基尼網美泳池，7/5起暑期每逢週三 19:30-21:00開放，搭配夏季星光夜曲、網美泳圈拍照打卡，讓夏夜濱海假期更顯歡樂。詳洽向海那漾官網：https://www.nayangbeach.com.tw/

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