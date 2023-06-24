德州美墨炸雞 夏日派對超值組合high翻暑假

位於天母商圈的【德州美墨炸雞】在地相當地知名，主打正統美式炸雞之外，還有許多可口好吃的特色料理，是在地人常光顧內用外帶的美味！本身也榮獲500盤評鑑青睞，堅持當日現宰鮮雞以7種進口原料醃製，然後再以兩道裹粉程序，使用專業進口油炸機保持最佳口感，讓炸雞呈現外酥內嫩的好滋味。

因應夏日暑假的到來，德州美墨炸雞推出適合派對的超值組合。內容有歷久不衰的熱賣款「歡慶優惠桶NT350」、香辣過癮吮指回味的「韓式Samyang火辣雞翅NT150」、附加香辣墨西哥醬的「美式去骨鹽酥雞NT150」、郁濃酥香的「起司肉醬波浪薯條NT120」，份量十足超猛的「韓式Samyang火辣炸雞堡NT200」，以及即將開賣的新品「黃金地瓜QQ球NT50」。

黃金地瓜QQ球NT50。圖/業者提供

一份六塊雞的歡慶優惠桶NT350(原價NT390)可吃到雞塊與雞腿兩種，每入部位不可挑選，但各有特色都很好吃；脆皮嚐起來有咔滋聲，而多汁的雞肉讓人難以以忘懷，原味品嚐很可口，可搭配加購波浪薯條NT60，更加地豐富滿足。

吃法很有Tempo的異國情調DJ「美式去骨鹽酥雞NT150附中飲」(原價NT169)，本身份量相當地多又大塊，嚐起來口感十足且走的是厚脆酥皮的路線，入口不柴微帶椒鹽香氣，可搭配香辣墨西哥醬提升層次感，是多人共享的必選百搭好料！

開賣有一段時日的「起司肉醬波浪薯條NT120」(原價NT150)，是專跳波浪舞的派對舞者代表，不同於一般薯條它本身外酥內軟的特色香氣；再加上濃郁的黃金起司與香辣肉醬的加持，令人嚐起來可感受到味蕾在跳動的漫妙感受。

令人吮指回味無窮的「韓式Samyang火辣雞翅NT180」。圖/業者提供

吮指回味無窮的「韓式Samyang火辣雞翅NT180」(半打原價NT180)，除了具備骨感特色之外，其來自韓國知名的辣醬讓人一吃就上頭，會有欲罷不能的感受；另外還可加購波浪薯條NT60，增添不同的風味。

份量十足的「韓式Samyang火辣炸雞堡NT200」(原價NT250)，在新鮮紮實的漢堡麵包裡，加入大塊麵衣的炸雞與生菜，搭配甜中帶鹹的醬汁讓人很滿足，份量比例恰到好吃，吃一個就會撐翻天！(圖片提供: https://www.wiselyview.cc)