英紡雙品牌 獲ISPO textrends SS25及Monde Selection2023金質量獎

台灣紡織界之光！英紡旗下居家品牌ATTITUDE多項產品，參賽德國ISPO大獎傳出捷報，其中Protimo系列大尺碼女內褲，更獲頒為2025年度BEST PRODUCT「最佳產品」，猶如全球紡織業的奧斯卡獎。無獨有偶的，英紡美妝品牌UST舒緩修護水凝霜，亦榮獲Monde Selection2023金質量獎，從90多個國家的3000多款產品中脫穎而出。6/5在比利時布魯塞爾受獎，讓世界看見台灣紡織界研發創新的爆發力、與接軌未來的實戰力。

英紡ATTITUDE居家品牌榮獲ISPO之BEST PRODUCT「最佳產品」，猶如全球紡織業的奧斯卡獎，英紡事業發展部經理呂理勛（中）在德國慕尼黑受獎。圖／英紡提供

英紡美妝品牌UST舒緩修護水凝霜，榮獲Monde Selection2023金質量獎，英紡品牌長沈于庭在比利時布魯塞爾受獎。圖／英紡提供

英紡品牌長沈于庭表示，「純淨保養，對環境友善就是對自己友善」是UST創立以來的宗旨，以「無添加、取自大自然、減少加工製成、簡單有效保養」作為4大核心準則，用最高比例的國內外天然有機原料，製成簡單、安心、天然的親膚保養品。

沈于庭進一步表示，要讓UST成為一個「專屬於您的保養品」品牌，希望凡是使用UST的朋友，都能透過大自然的力量，感受肌膚慢慢走向極致素顏的美好。圖／英紡提供

此外，擁有超過50年歷史的德國ISPO大展，是全球首屈一指的運動用品博覽會，以創新與永續的概念，持續推廣運動生活風尚。ISPO每年也針對相關產業推出的各項創新產品頒發獎項，在專業評審團的把關下，遴選出未來最能引領趨勢的佼佼者。

英紡董事長葉淑麗於2004年創立英紡，始終致力於推廣台灣機能布料至海外，口碑不斷累積與擴散，期望將台灣優良的MIT產品發揚光大，讓英紡《Attitude》與《UST》品牌獨步全球。 圖／英紡提供

葉淑麗表示，此次獲獎的英紡ATTITUDE Protimo系列，採用TTRI （紡織綜合所）研發的無毒無刺激Protimo抗菌纖維，優勢在於有效減少異味並保持清潔，加上褲身由針織機直接用紗線編織而成，使內褲可以實現完美的三維貼合。彷彿第二層肌膚一般的無壓力極度舒適感，即使運動一整天也不會產生異味，穿在身上可以輕鬆自在地享受生活中的每個片刻。

ATTITUDE Protimo系列大尺碼女內褲獲得ISPO評審團的一致推崇，獲頒BEST PRODUCT「最佳產品」獎項。該系列提供了由M-3XL等尺碼選擇，友善不同身形女性的貼心思維，除了延展性極佳，還具有超高彈性為一般內褲的五倍，讓所有女性都能穿出舒適自在。除此之外，Protimo系列的男內三角褲，也榮獲了ISPO 2025年TOP PRODUCT「卓越產品」的肯定。

今年度全新上市的ATTITUDE Carbon-Zero零碳系列舒柔衣，也深獲評審團青睞，獲頒ISPO 2025年TOP PRODUCT「卓越產品」獎項。永遠走在時代尖端的葉淑麗，放眼未來，與全球第一家被科學基礎認證的碳減量木質纖維生產商蘭精Lenzing集團合作，開發出「零碳MODAL天絲」系列以及「零碳MODAL天絲+純棉」系列，透過「減排」、「參與」和「抵消」等方式，以內部製程加上外部贊助、參與減碳行動雙管齊下，實現零碳的目標。

ATTITUDE Protimo系列 請上網了解https://www.attitudeif.com/v2/official/SalePageCategory/413883?sortMode=Curator