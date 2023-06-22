SHARP淨水器抽沖繩來回機票！家電展必逛

免費飛日本不是夢！雖然疫情解封全民瘋出國，但是機票好貴怎麼辦？ SHARP推出家電展活動，針對淨水器品項特別加碼，現場購買者可獲得1次抽獎資格，安裝後並順利完成登錄保固程序，再額外加送1次抽獎資格，即可獲得1+1=2次抽獎資格，抽到最大獎沖繩單人來回機票1名，此外更有澎湖來回機票、7-11商品券等好禮帶回家，買越多中獎機率越高！

SHARP在家電展祭出沖繩來回機票、澎湖來回機票、商品禮券等好禮。圖／業者提供

2023第21屆台北國際數位影音家電大展於6/30-7/3在台北世貿一館盛大展出，該展邀集國內外知名家電大廠聯合展出，SHARP身為國內首屈一指之家電品牌，這次夏普「超淨系列淨水器」搬到展場，讓有興趣的民眾一睹為快，夏普表示，該系列淨水器以「水道一體」、「輕鬆更換模組」、「空間小好收納」受到市場愛戴，其中「輕鬆更換模組」以每道濾芯輕盈的重量，主打國小學童都可以輕鬆替換。

超淨系列淨水器的更換模組設計，可以將夏普販售之「超淨複合式碳纖濾芯」、「超淨前置雙效濾芯」、「除鉛抗菌複合式濾芯」、「超淨RO高效400G濾芯」、「超淨後置柔順口感濾芯」等濾芯以2道或3道形式替換，使用者可以根據飲水習慣、居住地區的不同，替換RO、碳纖等不同口感及水質的濾芯，堪稱家電類的變形金剛。

夏普系列淨水器主打模組化更換濾芯，想喝什麼樣的水，自己更換好簡單！圖／業者提供

於家電展首日起購買SHARP淨水器即可參加抽獎活動，完成安裝且登錄至夏普保固中心，特別享有2次抽獎資格，獎品包含特獎-沖繩單人來回機票1名、一獎-澎湖單人來回機票1名、二獎-全聯2000元商品禮券2名、三獎-7-11超商500元商品禮券5名，家電汰舊換新趁現在！