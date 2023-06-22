坪林愛鄉力量 良醫藥師本舖 醫藥合作精神

我們跨界整合「醫藥健康合作社」的架構，整合對健康特有的的那分情感和精神，「健康是能讓大家感受到快樂的精神，良醫藥師舖是源源不絕的傳承與延續健康的新型態社區據點」⸺從預防醫學的角度出發。

延續這份健康意義價值無限的情感至店名，因此「良醫藥師舖子」猶如醫師和藥師攜手共進所學專長於坪林，店名分別取自「醫師」、「藥師」、「醫藥合作」，實踐健康是人生中第一優先最重要的基礎。在坪林這片土地的人民與特有茶鄉文化，良醫藥師舖子已成為北宜路上明顯的地標並詮釋出健康生活的內涵與底蘊。

關於良醫藥師舖：

坪林作為「健康護照」展開的亮點，「良醫藥師本舖」坪林茶鄉Ｘ青銀攜手，賦予坪林健康新力量

坪林曾獲選為「全球百大綠色旅遊目的地」，可謂茶鄉之光。 北台灣坪林位於翡翠水庫上游，黃越宏的《坪林遊記》曾記載當年中央政府找了日本水道顧問株式會社評估，結論是北勢溪翡翠谷地質適合興建水庫，同時決定了未來幾十年坪林實施水源保護區政策，隨著時間遠去，坪林人口漸漸外移社區結構老齡化，彷彿被遺忘似的「停格」，保有著好山、好水、好茶的茶園景觀和自然生態特色,醫療資源尚缺不足,老街上有一間衛生所和每周三定期中醫巡迴醫療,長期關注社區型態,未來以健康新聚點結合醫藥資源展望提升社區衛教和健康講座。

「良醫藥師舖」、其中的「舖」（舖中意指的口、飲食），含意「傳承＝飲食中的口」是有趣的飲食文化，大多數人印象中是鋪。回憶眷村小時候的生活，物質沒有現代人這麼富裕,當每天吃飯的時候都是「飢腸轆轆」專心吃飯。在某次回舅舅家吃拜拜邊觀看現場演出的「廟會式喜劇」時，感受到娛樂式的「拜拜餐」是寓教於樂。平凡中對健康的一份執著，如今在醫藥一起合作的努力下，深耕對在地的文化與價值，共同提升對健康傳承的精神地永續，串起茶香中對社區共善共好的情感。

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