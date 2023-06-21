波隆那插畫大獎展盛大登場 今夏親子休閒首選

一年一會，如期而至，國人喜愛的《波隆那插畫大獎展》又再度來台囉！主辦單位翡冷翠文創表示，此展覽有《插畫界奧斯卡》之稱譽，自明(22)日起至9月10日假新光三越信義新天地A9館9F盛大登場。此次是連續第三年來台灣巡展，展出76位插畫家每人一組各五張作品，以及由國際安徒生獎得主、瑞士插畫家阿貝婷專門為展覽繪製的一幅封面作品，合計381幅畫作，呈現給觀眾不僅是視覺衝擊、感官洗禮，更是意味深長的隱喻或妙趣橫生的故事。

波隆那插畫大獎展創辦於1967年，起源於全球規模最大的童書博覽會—義大利波隆那童書展，是國際上水準最高的插畫展之一。此次共68國、地區3235名插畫家參賽，入選77位插畫家其中有8位台灣之光—張筱琦、薛慧瑩、卓霈欣、阿文、黃一文、陳怡今、陳瑋璿及戴維君，入選人數與義大利、日本並列第一。

國人喜愛的《波隆那插畫大獎展》自明(22)日起至9月10日假新光三越信義新天地A9館9F盛大舉辦。圖／主辦單位提提供

主辦單位表示，在《指定航空》中華航空公司贊助下，展覽於疫情解禁後以《跟著插畫環遊世界》為題，觀眾跟隨五大洲不同國度插畫家的畫作，開啟無盡的想像，在炎炎夏日享受愉悅視覺體驗，重新感受世界的神奇、活力和美好，觀眾還有機會抽中7月18日起直航布拉格的機票。

展覽將分為四區，從童話和藝術的《歐洲》，到熱情洋溢、魅力四射的《美非》，再到風情萬千的《亞洲》、人親土親的《台灣》，76組作品一畫一世界、一圖一故事，題材涵蓋旅行、親情、神話、環保、科普，內容豐富多彩，創意浩瀚無窮，是今年夏天最國際、多元且老少咸宜的展覽。展區由不規則交錯的木結構形成，營造台灣多元的氛圍，作品懸掛在結構及空中，創造非寫實感。參觀動線遍布在空間和插畫中，觀眾穿梭其間，好像置身插畫之中，備增欣賞趣味，也會激發拍攝留念及分享的欲望。

另外為響應《藝術平權》，主辦單位和《VITART》以全球最先進的影像輸出技術複製結合不同材質的畫作，讓視障人士可以觸摸、感受，跟一般觀眾享有同樣鑑賞機會。還設置《藝術市集》，取得插畫家獨家授權設計、製造精美衍生紀念商品，包括T恤、提袋、雨傘、馬克杯、筆記本等，並和歐克佬精品咖啡生產限量禮盒，品項琳琅滿目，讓觀眾觀賞後還能帶走回憶，完成好看、好玩、好拍、好買的藝術體驗。

波隆那插畫大獎展老少咸宜，是今年夏天親子休閒的最佳選擇。圖／主辦單位提供

購票資訊可查詢翡冷翠文創官網：https://firenzecx.fonticket.com/ticket/lqJNda6pNQR4ex1v

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