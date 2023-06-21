日本料理「森川丼丼餐飲集團」 6月起祭出 全體員工無條件加薪3000元

近來餐飲業遇到的最大難關便是缺工問題，根據104人力銀行發布徵才資料庫數據顯示，今年6月份線上工作總數已突破107萬，成為史上最高。當中又以餐飲服務、電子資訊類最缺人，因此雇主想留住好人才，不只要提供一般以上的薪水當誘因，升遷管道是否透明、有無彈性工時，也都是時下求職者最關心的條件之一。

全體正職員工無條件加薪3,000元 積極展店且強力招募新血

打造全台首創「巨大野鰻握壽司」、滿滿鮭魚卵「排山倒海丼」等超創新日本料理的「森川丼丼餐飲集團」，自2014年於高雄楠梓創立總店後，近年更展店至中部地區，集團總部更落腳台中，分別於台中、豐原、嘉義開設分店。

有鑑於此，原本就相當重視員工福利、有提供完善教育訓練及完整升遷制度的「森川丼丼餐飲集團」，近期招兵買馬時大方祭出自6月起，所有正職員工則無條件加薪3000元的超優沃薪資福利。不管是對店內已在職員工，或對外部求職者來說，相信都具有相當大的吸引力。

取得證照、切蔥高手最高再加6,000元 羨煞餐飲同業

該集團徵才條件猶如浮誇的料理一般「有料」，不僅在今年Q2大方祭出全數正職員工於6月份無條件加薪3,000元的超猛調薪。執行長王盈傑表示：「只要員工有一技之長，還能再為自己額外加薪！」由於門市經常會有外國客人來店用餐，因此集團也鼓勵旗下員工培養第二、甚至第三種外語技能，凡員工取得英語多益、日文檢定證書，且能與他人進行對話者，就能憑證書級別／分數調薪約1,000至2,000元。

而內外場員工也同樣能憑著門市服務丙、乙級，以及中餐乙級證照，可加薪約1000至2000元。不僅如此，由於店內有大量蔥花、粗細洋蔥需求，集團更祭出絕無僅有的「特殊技術津貼」，凡能將洋蔥、蔥花於標準時間內切完且成品符合標準，就能再調薪1000至2000元。

集團更保證，全數津貼加給不綁定職等職級，不論內外場人員，只要符合條件即可申請。對於近期招募新血的所祭出的福利，王盈傑也進一步說明：「期望邀請對料理有熱忱、理想的夥伴一同加入，或對服務業有滿腔熱情的外場人員，期盼能互相砥礪並學習成長，將最好的餐點與服務帶給更多顧客！」

高雄起家、落腳中部 森川成為餐飲界新星

創立近10年的「森川丼丼」，目前全台除了高雄楠梓總店、台中梅亭橫町、台中大橋橫町、台中豐橫町以及嘉義店外，近期尚有高雄巨蛋即將開幕。除此之外，去年也成立全新品牌「叁男壽司專賣店」，依然擄獲饕客們的味蕾。

森川丼丼帶給人的第一印象，正是濃濃的復古日本裝潢，不用出國也能感受到滿滿日本味，店內提供生/熟食丼、沙拉、生魚片、生/熟壽司、烤物、手捲等上百種選擇，手繪風格的菜單更貼心附上每道菜的照片，絕對堪稱是餐飲界的新星。