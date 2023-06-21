獨領風潮與眾不同 全新24年式BMW 1系列魅力升級

獨領風潮，追求與眾不同！全新2024年式BMW 1系列再升級，BMW總代理汎德迅予導入，以打造由內而外的全面豪華氛圍，針對BMW 118i Edition M、BMW 120i Edition M以及BMW M135i xDrive，全面升級開闊的全景式電動玻璃天窗，廣闊的視野為車室空間創造出寬敞的座艙氛圍，同時展現豪華品牌的自信格局，而BMW 118i Edition M以及BMW 120i Edition M更強化搭載了harman/ kardan高傳真音響系統，多達16支揚聲器細膩打造沉浸式聽覺饗宴，使全新BMW 1系列更為臻至完美，體現車主對於生活中每處細節的講究。

全新2024年式BMW 1系列將提供118i Edition Sport、118i Edition M、120i Edition M以及M135i xDrive等車型，建議售價167萬元起，本月入主即可享低月付9,900元及BMW多元智選方案，敬邀喜愛BMW新世代潮流車款的車迷朋友蒞臨鑑賞，親身領略全新BMW 1系列與時俱進的獨具魅力！

全新BMW 1系列全車系全面搭載包含BMW全數位虛擬座艙、BMW手機數位鑰匙、智慧Comfort Access免鑰匙系統與無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay與Android Auto)。 圖／業者提供

全新BMW 1系列以前衛俐落的線條設計勾勒出與眾不同的的動感設計語彙，一體式的雙腎形水箱護罩，分置於車頭左右側以類六角形LED頭燈搭配運用前後延伸的設計，不僅讓車頭造型輪廓更加流線，同時增添眼神犀利的運動的氣息，往後延伸至車側的緊湊車身線條與前低後高的上揚設計，使全新BMW 1系列仿佛散發出一股蓄勢待發、隨時準備向前起跑衝刺的熱血能量，瞬間奪取眾人目光，而車尾的3D立體LED尾燈，形塑新世代跑格輪廓，使其脫穎而出，成為最令人渴望的豪華掀背房車。BMW深知車主喜愛個性化與獨特性，針對全新2024年式BMW 1系列不同車型提供專屬風格套件選擇，118i Edition Sport採用Sport Line風格套件，包含黑色高光澤水箱護罩、前後保桿黑色高光澤飾條以及Sport Line專屬輪圈，使經典BMW熱血元素更為顯著；118i Edition M以及120i Edition M則全面配備M Sport套件，具備M空力套件、M擾流尾翼、M字樣車側銘牌、M雙前座跑車座椅以及M多功能真皮方向盤，120i Edition M更同時以黑色高光澤窗框、黑色高光澤外觀套件和賽車風格的MV輻式輪圈，凸顯出獨有的運動型格；更具跑格氛圍的M135i xDrive則額外搭載M Performance專屬鈰灰色外觀套件，搭配網狀型水箱護罩，刻劃出帥氣性能風采，自成道路上的唯一焦點。

全新2024年式BMW 1系列再升級，針對BMW 118i Edition M、BMW 120i Edition M以及BMW M135i xDrive，全面升級開闊的全景式電動玻璃天窗。 圖／業者提供

全新2024年式BMW 1系列的內裝格局同樣跳脫框架，以突破慣性的設計思維打造充斥著科技感的熱血個性化座艙，車輛解鎖進入座艙前自動亮起的駕駛座BMW字樣迎賓投射燈不僅時髦亮眼，更提供車主賓至如歸的尊寵感受，入座後透過駕駛者為中心導向的中控檯設計，展現了BMW對駕駛樂趣的高度重視。車室空間採用藍色縫線裝飾點綴，創造出鮮明的對比色調和視覺張力，而座艙內部全新設計的光影飾板，可與環艙氣氛燈同步改變顏色，共有6種顏色選擇，讓車主隨時能依照個人喜好和心情做調整，打造獨一無二專屬自己個性風采的完美坐駕，118i Edition M、M120i Edition M以及M135i xDrive皆採M雙前座跑車座椅，不僅賦予車內熱血動感的跑格氣息，加上全新2024年式BMW 1系列包含118i Edition M、M120i Edition M以及M135i xDrive車型所搭載的harman / kardon高傳真音響系統，多達16支揚聲器細膩打造沉浸式聽覺饗宴，搭配上升級配備的全景式天窗設計，創造視野廣闊的寬敞車室空間，打造出獨一無二的運動豪華風格。

強大的BMW手機數位鑰匙功能！透過手機便能上鎖、解鎖或發動引擎，也能將手機數位鑰匙分享給其他5位家人或朋友使用。 圖／業者提供

全新BMW 1系列更搭載多項超越同級的尖端科技配備，不僅擁有iDrive 7.0全數位虛擬座艙(含10.25吋虛擬數位儀錶以及10.25吋中控觸控螢幕)、BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務，透過直覺化的圖示內容和操作邏輯，讓所有行車資訊得以一目了然地呈現在駕駛者眼前。此外，全車系皆配備智慧語音助理2.0、手機無線充電裝置、無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay與Android Auto) 及智慧Comfort Access免鑰匙系統功能等便利科技，更擁有強大的BMW手機數位鑰匙功能，透過手機便能將車輛上鎖、解鎖、或發動引擎，也能夠將手機數位鑰匙分享給其他5位家人或朋友使用，不再需要攜帶傳統鑰匙，為車主提供更為輕鬆、便利的用車體驗，滿足車主對於完美駕馭的渴望。此外，全新BMW 1系列引人入勝之處便是具備了全新BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包含主動式防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能、自動停車輔助系統以及超越同級的自動倒車輔助系統也都包含其中，遠搶先車主一步給予全方位的主被動安全性，提供全面性的駕馭安全防護。

BMW車款的駕馭樂趣聞名於世，全新BMW 1系列在強化的高剛性車體結構搭配下，所擁有的操控感受，靈活、輕巧且饒富樂趣更是同級對手無可相比擬。全新BMW 118i Edition Sport、118i Edition M與120i Edition M，皆搭載BMW TwinPower Turbo引擎，充沛飽滿的動力結合BMW出色調教之下的Steptronic雙離合器自手排變速箱，使全新BMW 118i可提供140匹最大馬力與220牛頓米的最大扭力，而BMW 120i Edition M則擁有178匹的最大馬力與280牛頓米的最大扭力，僅需7.0秒即可完成時速0至100 km/h加速，足以充分滿足日常行駛的需求。全新BMW M135i xDrive的性能表現更是讓人刮目相看，搭載M部門調校的M Performance TwinPower Turbo引擎，創造出306匹最大馬力與450牛頓米最大扭力，在Steptronic運動化8速手自排變速箱的搭配下，0-100km/h加速僅需4.8秒！，結合M煞車套件、M運動化轉向系統以及電子懸吊系統，帶給車主更有信心且饒富樂趣的駕馭感受，充分展現BMW 1系列備受喜愛的活潑性格，無論都會通勤而或周末郊遊，都將是不可或缺的完美坐駕。