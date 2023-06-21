2024年式LEXUS LC及LC CONVERTIBLE 絕美登台

LEXUS旗艦GT跑車-LC及LC CONVERTIBLE迎來2024年式車型，盡展其優雅獨特之魅力！外鈑色特導入全新絕美光焰銅、極焰藍，以及天蔚藍/雲霧白雙色內裝；CONVERTIBLE則同步提供黑、藍、紅、棕色等共4色頂篷列為選配，提供眼光獨到且品味卓絕的層峰買家選擇。

2024年式LC車系導入天蔚藍/雲霧白雙色內裝，採Semi-Aniline頂級真皮搭配豪華皮革，提供眼光獨到且品味卓絕的層峰買家選擇。 圖／業者提供

配備方面，2024年式LC全面升級整合多功能資訊的12.3吋觸控式螢幕，並標配360度環景影像輔助系統、Type-C USB及可無線連接Apple CarPlay等便利配備。安全配備註1部分，亦升級LSS+ 2.0智動駕駛輔助系統，包含可支援路口辨識的PCS預警式防護系統、ESA緊急閃避輔助、DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA車道巡跡輔助系統等，傳遞品牌守護LC車主安全的決心，永不妥協。

動力方面，LC 500與LC 500 CONVERTIBLE搭載擁有美妙加速聲浪的5.0升V8自然進氣引擎，配備可變排氣閥門系統，最大馬力高達464 PS。LC 500h則搭載3.5升V6油電複合動力與Multi-stage Hybrid多段式變速系統，最大綜效馬力可達359 PS。