ThreeBond仰德挑戰賽 蔡辰鍇奪冠

ThreeBond仰德挑戰賽今天在關西山溪地高爾夫俱樂部完成最後回合激烈決賽，蔡辰鍇奮力打出低於標準桿三桿的69桿，以兩回合總桿低於標準桿兩桿的140桿，與昨天領先的余松柏平手同桿，經過三洞的延長加洞賽，最後以帕擊敗余松柏的柏忌，逆轉搶下冠軍！贏得獎金15萬元，是他職業生涯睽違六年後，再度拿下ThreeBond挑戰巡迴賽第三冠。

余松柏居亞，獲獎金7.5萬元。林大銪打出68桿，蔡雨達打72桿，兩人同以兩回合143桿，並列第三名。至於台中國際球場培訓的林楷傑，則以兩回合150桿（77丶73）贏得業餘組冠軍，獲得冠軍附獎

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另外，洪家煜昨天在第八洞打出一桿進洞，獲得球場提供12000元獎金和北方葉片式電暖爐一台，以及叢德貿易有限公司姬斯敏董事長贊助一桿進洞獎金20,000元。

山溪地球場副董事長高碧足(右)為冠軍得主蔡辰鍇澆水慶賀。 圖／ 鍾豐榮攝影

蔡辰鍇原名蔡哲弘，出身高雄球場，他於2016年轉職業，曾贏得2016大崗山挑戰賽及2017年TPGA挑戰賽信誼站冠軍，這是他職業第三冠；並曾贏得2016年贏得挑戰賽獎金王與台巡最佳新人獎。他賽後表示，前兩項冠軍感覺好像很容易贏得，而這個冠軍隔了六年才再度到手，且還經過三洞延長賽才擊敗對手獲勝，是他賽前沒有想到的結果。他很感謝去年鼓勵並開始贊助他的愛董與王董，「由於疫情關係為了生活開始教球，且多年未再奪冠，有點低潮不想再打比賽，是他們鼓勵我繼續參賽爭取好成績。」另外，鵬翼高爾夫也自今年起贊助他，也讓他十分感激。

蔡辰鍇說，今年四月挑戰賽開幕站時，他的手腕受傷，後面幾場比賽的表現都受到一些影響，這場比賽前還是有點怕怕的，加上昨天首回合成績不盡理想，尚差領先者三桿，心想今天要好好打出漂亮成績；今天一下場因為第二桿的鐵桿距離控制不好，連吞三個柏忌，但是自第四洞起，他告訴自己揮擊鐵桿不要太出力，因此控制得宜，一連三洞都把球放在距洞7呎左右，連續抓下三隻小鳥，「這是在以往比賽中不曾出現的狀況，給了自己很大信心。」今天他共抓下七鳥，另有三個柏忌。

TPGA理事長陳榮興親頒業餘冠軍盃及獎品給林楷傑。 圖／ 鍾豐榮攝影

而去年挑戰巡迴賽獎金王余松柏此次是以台巡賽種子球員參賽，昨天打70桿，以一桿領先暫居首位，領先蔡辰鍇三桿；今天小鳥及柏忌各三，他打完17洞，還領先蔡一桿，他只要在正規賽的第18洞五桿洞最後一洞，打出帕即可贏得比賽，他的三桿打在果嶺後邊緣，距洞大約20呎，結果三推才打進洞，吞下柏忌，與蔡辰鍇同桿，須進行延長加洞賽。

這場比賽由仰德集團單站冠名主辦，是今年TPGA ThreeBond挑戰巡迴賽的第五戰，比賽總獎金新台幣100萬元，冠軍獎金新台幣15萬元，共有台巡種子 4 位、職業選手85 位和7位業餘球員，總計96人參賽。ThreeBond是日本一家製造專業黏著劑起家的跨國企業廠商，成為TPGA挑戰巡迴賽的冠名贊助商已進入第9年，今年的ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽仍維持9場。