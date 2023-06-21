俞俊安傷癒復出 本週再戰美巡『旅行者錦標賽』

在因傷缺席四個月之後，台灣旅美好手俞俊安已經做好準備，要在本週的旅行者錦標賽（Travelers Championship）彌補這段失去的時光。

24歲的俞俊安在今年二月動手術修復撕裂的左膝蓋半月板，這讓他在美巡新秀賽季令人印象深刻的出色表現戛然而止。當時他在巴特菲爾德百慕達錦標賽（Butterfield Bermuda Championship）打出前三名成績，並在AT&T圓石灘職業業餘配對賽並列第七。

「我的傷勢恢復得很好。大約一個月前我開始練習擊球，現在感覺很好。我對即將到來的比賽感到非常興奮。」俞俊安說。

身為前世界業餘排名第一的俞俊安，在亞利桑那州立大學效力期間擁有非常輝煌的業餘生涯，贏了三次個人冠軍。他在2021年首屆美巡賽大學（PGA TOUR University）名列第四，獲得光輝國際巡迴賽（Korn Ferry Tour）參賽卡，然後憑藉著兩場亞軍與一場第三名的成績，在2022年拿到了美巡賽資格。

俞俊安於今年二月在健身房鍛鍊時弄傷膝蓋，但他相信自己能繼續追逐聯邦快遞盃積分榜前70名，從而獲得八月份季後賽的資格。在因傷缺陣之前，他排名第40位，而本週則將以積分榜第100位的身份進入旅行者錦標賽。

「我當時正在做垂直跳高的訓練，當我落地時，我聽到膝蓋『啪』的一聲。」俞俊安說。「我很高興能回來。我認為保持自己的步調很重要，我不會過度練習，並且會堅持我制定的計劃，其中包括體能訓練和復建工作，以增強腿部肌肉。」

在邁出回歸的第一步之後，俞俊安覺得他的狀態已經準備好於本週在康乃狄克州克倫威爾的TPC河流高地球場（TPC River Highlands），和眾多球星一較高下。新加冕的美國公開賽冠軍溫德漢克拉克（Wyndham Clark）將與衛冕冠軍贊德薛菲雷（Xander Schauffel）、世界球王史考提薛夫勒（Scottie Scheffler）、現任聯邦快遞盃冠軍羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy）、以及世界排名第二的瓊拉姆（Jon Rahm），一同成為本屆賽事的頭條新聞。

「我對我的開球木桿、短鐵桿和推桿都感覺很好。當我練習時，我一直努力地思考和感受，就像是在參加比賽一樣。自從我受傷後，我試著找回專注力並模擬參加比賽的感覺。」俞俊安說。

「雖然我無法比賽，但我一直告訴自己我在賽季開始時做得很好，我在世界上最大的舞台競爭。只要我保持自己的節奏和比賽計劃，我就能打得很好。顯然，我需要專注在我的每一記擊球。」

初次造訪TPC河流高地，俞俊安非常期待即將面對的挑戰。「球場狀況很好。我認為我的第二桿必須讓球落在正確的位置上。果嶺周圍有許多斜坡，因此需要精準地把球放在球道和果嶺上。」他說。