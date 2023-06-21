ART TAICHUNG 2023 台中藝術博覽會於台中林酒店盛大開展

ART TAICHUNG 2023 台中藝術博覽會即將於7月14至16日於台中林酒店盛大開展（7月13日為貴賓預展）。2023台中藝博宣告疫後時代來臨，在展商名單上也反映了疫後時代回溫的國際藝術交流，是台中藝術博覽會歷史上最多國際畫廊參與的一屆。共匯聚了79家展商，涵蓋64家台灣畫廊、13海外畫廊，和2個特展。

多元發展的藝術市場－疫後時代與世代傳承

疫後時代台中藝博迎來歷史上最多海外畫廊參展的盛況，參與的海外畫廊家數甚至超越疫情之前的水準，跨國參與展覽需要更大的成本，可見海外展商非常看好台灣在地的藝術市場。台中藝博主辦方TAGA（社團法人中華民國畫廊協會）每年舉辦4場藝術博覽會，有利於觀察並持續完善市場機制，在2023上半年的觀察中，各種類型的作品在展覽中同時亮相，各自擁有自己的支持者和追隨者。這種現象顯示出在單一藝術博覽會中，收藏光譜分散在不同象限，代表著藝術市場的多元發展趨勢。而地處台灣南北交匯的大台中地區一直以來都是藝術收藏的重點領域，期待在疫後時代能夠在台中看見台灣有機的藝術市場發展脈絡。

以疫情為主要的轉捩點，疫情期間世界性的封鎖讓網路世代崛起，透過線上展廳、線上交易、到NFT及AI生成作品，屬於青年世代的藝術浪潮在疫情影響下躍上檯面。台灣做為科技之島，這一波網路形式影響了台灣藝術市場，更多青年藏家加入的同時，也促使台灣的畫廊產業進行轉型，許多台灣的畫廊轉向由年輕一輩接手經營。新一代具有創新思維的畫廊經營者，利用科技便利性及創新，推動台灣藝術場域的更新與發展，為藝術市場帶來更多的創意與可能性。

共享藝術之旅－藝術地圖與青年藝術家獎項

台中藝術博覽會一直致力於促進青年藝術家的成長和接軌市場，與青年藝術獎項的合作也因此成為每年的亮點，今年台中藝博與藝術新聲、璞玉發光、臺藝新人獎攜手合作，為優秀的年輕藝術家提供了展示作品的舞台。每年固定在台中市大墩文化中心展出的藝術新聲是串聯各大美術系畢業生作品舉辦的獎項，今年選出13位藝術家於台中藝博現場展出。國立新竹生活美學館主辦的璞玉發光全名為「璞玉發光—全國藝術行銷活動」，今年則有6位藝術家參與ART TAICHUNG。而「臺藝新人獎」則是由畫廊協會會員（畫廊經營者）組成評審團隊，擔任國立臺灣藝術大學藝術學院畢業展評審，與教授共同選出藝術新秀，透過在藝博會中與專業畫廊媒合的制度向藏家推薦作品。通過與這些獎項的合作，青年藝術家直接接觸藝術市場的運作機制，獲得了更多實際銷售的機會和經驗。在藝博期間，觀眾和收藏家們也能夠欣賞到總計22位優秀青年藝術家的作品，並與他們進行面對面的對話和交流，這種互動不僅豐富了觀眾的藝術體驗，也為藝術家搭建了與潛在收藏家建立聯繫的平台。

有鑑於國立臺灣美術館在藝術研究與展覽之於台灣，以及台中市的重要地位，ART TAICHUNG開辦時就以建立中台灣藝術市場平台為目標，並自2021年起以國美館為參考座標，成立中部館際聯盟，旨在透過美術館間的相互宣傳與合作，共同推廣中台灣的藝術風氣。今年，台中藝博與國立新竹生活美學館、國立彰化生活美學館、台中市大墩文化中心、雲科大藝術中心、財團法人陸府生活美學教育基金會以及陳庭詩現代藝術基金會等美術館攜手合作，共同展現中台灣的藝術魅力。

做為中台灣重要的藝術平台，ART TAICHUNG 2023經臺中市政府文化局暨台中市室內設計裝修商業同業公會的推薦，製作廣受好評的藝術小旅行地圖（trip map），將藝術博覽會的影響力從展場輻射至周圍的合作店家及台中獨特的公共藝術景觀，讓參觀者一起逛藝博、欣賞城市中的公共藝術作品，並享受合作店家提供的優惠。

回饋土地、共創未來

TAGA自2023年開始有意識的與台灣在地品牌合作，除了強化不同的藝術博覽會的地方特色之外，同時亦希望回饋土地，貫徹其永續經營的精神。在品牌合作上，專注於「一心造一藝」的THE BALVENIE 百富單一麥芽威士忌近年來與許多台灣在地藝術家合作，與TAGA理念不謀而合，因而成為年度官方夥伴，不斷地為榮貴賓帶來藝術與威士忌間的相互輝映。品牌合作也與來自南投的蠻荒咖啡、取自台灣埔里的台灣第一支溫泉飲用水 – 天泉溫泉水，還有親自參與由採摘到製茶的每一個過程，將台灣傳統青草茶重新演繹的賣艸人家。

永續綠色展會－推進低碳展覽

台中藝博與立基台中的國際永續顧問集團石門山綠資本股份有限公司合作，透過採購國際再生能源憑證（International REC）以及與永續發展目標（SDGs） 呼應極高的黃金標準（the Gold Standard）碳權來達到本次碳中和展覽。而為了支持台灣低碳專案發展，本次的兩種低碳工具的專案地點都是在台灣，其中包含再生能源以及廢棄物再利用之減碳類型，希望能更進一步邁向綠色展會！

藝術的力量總是可以啟發人們的思考、豐富生活，並促進文化交流和理解，正如同台灣經歷過的疫情時代，台中藝博也從未停辦，給予人們心靈上的支持。畫廊協會期待台中藝術博覽會能夠通過藝術地圖和館際聯盟的合作，讓參觀者不僅在展場中欣賞藝術作品，還能探索台中城市中的公共藝術景觀，融入當地生活。藝術的力量和影響將超越展覽場地，融入城市生活的方方面面。

ART TAICHUNG 2023 台中藝術博覽會 展覽資訊

展覽日期：2023年7月14〜16日

貴賓預展：2023年7月13日15:00-19:00

展覽時間：12:00〜19:00（7月16至18:00）

展覽地點：台中林酒店（台中市西屯區朝富路99號）