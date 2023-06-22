高雄洲際酒店攜手新加坡旅遊局、虎牌啤酒推出「醉愛獅城」專案

看好高雄暑假觀光吸睛海外旅客高雄洲際回饋官網直訂入住再抽房費全免！

高雄洲際酒店攜手新加坡旅遊局、酷航、虎牌啤酒推出Singapore Lifestyle主題的「醉愛獅城」一泊二食專案，即日起至2023年10月15日，豪華經典房每晚8,153元起，前200組預訂，客房內獻上充滿南洋風情的迎賓點心盤，贈送新加坡旅遊局精選限量Merli萌小獅紀念品一組，mini bar招待源自新加坡，挾全球盛譽深耕台灣、在地精釀的虎牌冰釀啤酒一瓶，享受其以獨特的-1度冰釀過濾技術，成就極致清爽的順飲口感；更可搶先品賞虎牌啤酒備受期待的新品「虎牌燒啤」배짱 좋은葡萄風味、넉살 좋은李子風味隨機贈一瓶(以上禮品限量200組，送完為止)。專案入住客房另有驚喜抽獎小卡，掃描QR Code有機會贏得酷航桃園新加坡雙人來回機票(兩地機場稅金、燃油稅等需由旅客自付)，以及高雄洲際酒店內餐廳優惠券等豐富獎項，預計 2023年10月20日 於高雄洲際酒店Facebook官方粉絲專頁公佈幸運得主。「醉愛獅城」專案暢享每房至多兩客的經典全自助式早餐、HAWKER好客南洋餐廳主廚精選套餐，可選午餐或晚餐時段至好客餐廳享用，前菜拼盤小金杯、鱸魚烏達、沙嗲綜合肉串、炸豆腐清爽開胃，主食可敬選海南雞飯、印尼炒飯、海鮮叨沙麵或海鮮炒粿條一道，甜品精選珍多冰、椰絲球、炸香蕉佐加椰醬擇一，以道地的東南亞濃郁香料風味，為暑假住宿體驗注入異國風情，訂房連結參閱https://ic-kaohsiung.com/SingaporeLifestyle。

入住即贈新加坡旅遊局精選限量紀念品一組，mini bar招待虎牌冰釀啤酒一瓶，更可搶先品賞虎牌啤酒2023全球代言人G-Dragon權志龍推薦新款 – 虎牌燒啤葡萄風味、李子風味隨機贈一瓶(限量200組，送完為止) 。圖／高雄洲際酒店提供

而高雄城市的觀光滿意度，日前經權威媒體統計指出榮登六都之冠，且去年十月下旬邊境解封以來，至2023年統計至四月底止，國際旅客來台已突破160萬人次，高雄更榮登國際旅客必訪目的地季軍。今年暑假期間，高雄推出啤酒音樂節、旗津風箏節、內惟藝術中心奈良美智展覽等精彩活動，高雄洲際酒店持續看好高雄觀光潛能，透過洲際酒店集團堪稱世界上規模最大的飯店會員計畫之一IHG One Rewards優悅會，吸引全球超過1.15億、亞洲地區超過1500萬會員聚焦高雄，同步推出加碼「夏日奢悅」抽獎活動寵粉，即日起至2023年8月31日止，透過IHG.com官網直訂或撥打訂房專線07-339-1888，只要預訂「早鳥專案」或「標準費率」連續兩晚(含)以上，即符合抽獎資格，於抵達酒店辦理入住時，有機會贏得當次住房房費全免(不限房晚數)，為夏日城市度假增加期待感！

*抽獎活動條款及細則以高雄洲際酒店現場人員說明為準，未盡事宜酒店保留活動最終解釋權。

未成年請勿飲酒 喝酒不開車