全台第一家奢石美學館成立 M Museo八里盛大開幕

藝廊進駐展出結合一日遊共創八里觀光藝術新地標

八里地區又有嶄新的藝術新地標了，今夏全家游於藝可到慕尚石材美學館一遊！全台第一家石材美學館「M Museo」昨(6/20)在八里成立，請來華人設計教父包益民跨刀形象設計，數百件價值不斐的藝術大理石材，宛如大自然的畫布展示於空間中，置身500坪空間宛如美術館。尤其世界知名昂貴的稀有奢石Sodalite(又名公主藍)，遠渡大西洋從義大利抵台，創下在台進口單價最高石材的紀錄，備受關注。

前瞻性思維設計視覺與店格 500坪空間宛如美術館

全台第一家標榜美術館等級的「M Museo慕尚石材美學館」今開幕，特別請來華人設計教父包益民跨刀CI形象設計，讓500坪商業空間的質感大大提升，正宛如一座美術館，帶領大家以不同的參觀視角，一探頂級奢石之美，並創造共遊八里觀光的新景點動機，建立了一個嶄新的藝術新地標。

包益民表示，看見這些來自世界、全球的大理石藝術品，就好像是在欣賞來自世界各國歷史悠久的藝術珍藏一樣，當這些美麗的大理石像是大畫布展現在你面前時，你會發現這些價值不菲的藝術大理石有其難以言喻的能量。

每一件石都像是時光沉澱後的寶石，在敬仰大自然的藝術中，使人不禁讚嘆其奧妙與獨一無二的美學，所以這次的設計重點在呈現這個品牌的國際性與藝術性，命名以英文的「M Museo」意涵很清晰，就是要讓這裡呈現八里區域內的最高質感，讓一個美術館等級的殿堂能領先群倫，並展現一種獨一無二的現代都會感。

商標的「M」也有特殊涵義，除了試著創造出世界上罕見的 M 字母形狀，讓這個 M 更有記憶點之外，M字在拉丁文有延續的意思，所以設計了一筆回勾，代表永遠循環，上端像兩座像山一樣的尖角，代表著來自大理石礦脈所蘊藏的力量。

設計師包益民進一步指出，採用橘色與大量運用英文標準字的多元設計運用於現場與衍生周邊商品，是希望讓這個品牌的形象能呈現都會時尚風潮，更期待透過這樣的設計語彙與消費者溝通，帶領我們走入逐美、品味藝術的旅程。包益民說：「要讓〖M Museo慕尚石材美學館〗一眼強烈於與本地區彰顯其獨特的風格，就要以更前瞻性的思維來設計他的視覺形象與店格，事實證明這裡美極了，儼然成為八里區域的藝術新地標。」

「M Museo慕尚美學館」展品分為四大類別

據慕尚美學館執行長吳軒旻表示，慕尚美學館館內奢石展品達數百件，大致可以分為「Arts 藝術」、「Classic 經典」、「Modern現代」、「Luxury 奢華」等四大類，依照消費者的品味與需求來提供給大家在居家或商設空間使用。

台灣的豪宅消費客層有不同的偏好，像是年長的客層在選擇石材上比較喜歡經典風格的色澤與質感，也喜歡背景可以透光的設計，呈現居家的華麗感。而年輕一點的客層就不太一樣了，他們愛好比較極簡的風格，色彩較為單純化，藍綠色系受到普遍的喜愛；另外有些原本就喜歡設計藝術風格的消費客層，他們則更為大膽一些，會選擇風格較獨特強烈的石材，來凸顯獨特的居家品味。

慕尚美學館執行長吳軒旻也指出，奢石是來自大地的藝術、宛如上帝的畫布落在石材上，其實每一件都擁有自己的ID，皆呈現了自己獨一無二的美學。吳軒旻特別指出其中最引人矚目的頂級奢石「Sodalite」，是自然界中極為罕見的深藍色石種，直到 1891 年加拿大的安大略湖區才挖掘出高品質的藍寶石礦藏，當時英國皇室公主 Margaret 到訪北美洲，特別以此石材來裝修皇家住宅 Marlborough House，因此 Sodalite 又被稱為「公主藍」，更凸顯出其珍貴不菲之身價，原石運輸遠渡大西洋到義大利後以精湛工藝加工成大板，可說是台灣有史以來進口單價最高的石材大板，在天然石材的國際市場上，公認非常知名且最為昂貴的頂級奢石。