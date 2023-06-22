今夏台北文華東方酒店推出夏日芒果季甜點

迎接炎夏芒果季到來，台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu)於文華餅房推出多款可口誘人的芒果甜點，以果肉細緻飽滿且香甜多汁的愛文芒果為主題，巧妙搭配芝麻、斑蘭葉與檸檬葉等不同風味，打造令人垂涎的精品級美點，為芒果控完美呈現果香四溢的夏日清爽滋味！各式琳瑯滿目的夏日芒果季甜點，小蛋糕每個280元起，7吋蛋糕每個1,880元起，即日起供應至7月30日，預訂請致電文華餅房：(02) 2715 6789，或至台北文華東方酒店線上商店選購。

芒芒夏日 (小蛋糕295元)

造型最為吸睛的「芒芒夏日」從外型就以仿真芒果外觀為發想，內餡是斑蘭蛋糕、糖煮檸檬葉芒果和巧克力脆餅層層交疊而成，外層以芒果優格奶霜包覆，並以漸層上色的巧克力呈現芒果熟成時的外型與色澤，底部另搭配巧克力沙布雷餅乾增添口感，不僅造型栩栩如生，口感層次豐富，入口即可嘗到愛文芒果的香甜，完美交織南洋風情的斑蘭與檸檬葉香氣。

造型仿真的「芒芒夏日」使用斑蘭蛋糕和檸檬葉搭配芒果的香甜滋味，不僅外型栩栩如生，入口更充滿沁夏的芒果美好滋味。圖／台北文華東方酒店

夏日風情 (7吋2,180元，10吋3,680元)

與「芒芒夏日」採用相同內餡和基底的「夏日風情」有7吋與10吋兩種大小，外層以清爽的芒果優格奶霜包覆，頂部再鑲上新鮮愛文芒果丁和巧克力製成的芒果造型裝飾點綴，滿口盡是香甜濃郁的夏日美好滋味。

小光芒 (小蛋糕280元)、光芒萬丈 (7吋2,080元)

此款蛋糕以鬆軟的芝麻海綿蛋糕為主體，中間夾入親手熬煮的芒果果醬，外層擠上清新爽口的香草奶霜，底部搭配酥香的布列塔尼奶油酥餅，頂部再點綴香甜誘人的新鮮芒果塊，每一口都能品嘗到芝麻的濃郁香氣和芒果的甜蜜滋味，是不容錯過的夏日甜點聖品。

百香芒果塔 (7吋1,880元)

同樣洋溢夏日氣息的「百香芒果塔」，以酸香的百香果搭配愛文芒果製成果醬，將其與杏仁餡填入酥香的塔皮，塔上鋪覆香濃綿密的香草奶霜，並鑲上酥皮小泡芙裝飾，頂部亦有新鮮芒果丁點綴，味道酸甜交織，充滿熱帶水果氣息。