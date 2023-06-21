膠原蛋白補充品市場繁多　營養師黃韋堯建議挑選方式

近年來美容市場興盛繁榮，膠原蛋白產品更是深受消費者喜愛，也是女性在青春期、懷孕期或更年期等時期營養補充首選。然而市面上膠原蛋白產品琳瑯滿目，該如何挑選出真正適合的產品呢？美妝保健品牌 K.C WIN-WIN表示，消費者除了必須選擇有安心產品履歷與專利配方外，亦能達到全方位健康補給，而補充優質膠原蛋白不單只是養顏美容，同時也可當作運動後的保養使用。

營養師黃韋堯指出，消費者常面對各式各樣的膠原蛋白產品，可能因來源品質參差不齊或複方不適合等問題，導致無法正確挑選出適合自己的產品，且擔心可能引起不適狀況，因此建議在選擇時應考慮產品來源和形式，如可挑選有日本專利NEO膠原蛋白、玫瑰多酚或美國專利8種綜合莓果多酚和德國酸櫻桃等，同時選擇魚皮來源的膠原蛋白，因其分子量較小且人體吸收率較高，魚皮膠原蛋白含特殊胺基酸組成彈性蛋白，另外選擇粉包或液體劑型的產品，較易達到供應每日膠原蛋白的建議用量。

K.C WIN-WIN表示，由台港兩地聯合創始人和專業營養師今年二月推出「Baby Q膠原蛋白粉」，標榜要讓消費者吃的到真的膠原，且口感細緻不黏牙且無腥味，並打造足量又有感的膠原複方精華，產品擁有國際專利，高含量的純天然萃取成分，可達到健康照護訴求。

K.C WIN-WIN感謝消費者信任，「Baby Q膠原蛋白粉」上市不到一個月台、港兩地即熱銷破萬盒，展現出市場強勁需求。同時也再次提醒消費者，應要注意產品成分來源和品質，並且選擇適合自己的劑型和來源，才可達到自己想要健康。