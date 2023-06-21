美國鹽湖城夏季戶外用品展 MIT品質出眾 ESG概念受肯定

經濟部國際貿易局委託外貿協會營運B2B電商平台-「台灣經貿網」，參加第41屆美國夏季戶外用品零售展（Outdoor Retailer 2023），今（2023）年6月19日至21日於鹽湖城隆重展出。為協助台灣眼鏡、織襪、毛巾等業者開拓北美等國際市場，徵集24家台灣企業逾72件運動眼鏡、機能襪、毛巾、護膝、護腕、釣魚鞋及機能布料等產品展出，展期3天成功吸引北美重要品牌買主造訪。

美國戶外用品零售展為北美最大戶外用品專業展，5年後終於回歸猶他州鹽湖城舉行，吸引來自美國、加拿大、澳洲、巴西、芬蘭、法國、德國、台灣、新加坡、日本、韓國、中國、紐西蘭、越南、土耳其等24國、超過700個品牌展出，主辦單位預估展期3天將吸引超過1萬名參觀人次。此次台灣經貿網攤位展示高機能戶外運動眼鏡、機能襪、護具、毛巾，並以人偶生動展示釣魚裝等重點產品。

美國歷史悠久襪商R商成立於1949年，與許多運動休閒服飾品牌合作。對此次展出的台灣經貿網襪類會員企業展品表示興趣，並也希望進一步獲得更多襪子的供應商聯繫資訊。另有已向台採購高爾夫球桿的美商，希望接洽台灣毛巾供應商，採購客製化高爾夫球巾，對現場展示的毛巾展示高度興趣。知名飲料杯美商S擴展產品線，希望透過台灣經貿網服務找尋運動機能布料或運動衣，擴大產品項目。亦有美商對寵物戶外用品、軍用工具、露營椅、郊遊登山用小包、釣魚用具等感興趣。台灣經貿網將串起台美兩地運動運品商機，帶領台灣企業走出去。

隨著氣候變遷議題廣受重視，愈來越多的企業設計產品時更著重永續節能ESG概念。台灣企業品質卓越，不斷創新。此次展出英雄公司的加強型護膝，同獲台灣美國材料發明專利，針織布料，四面伸縮，透氣舒服，兩側彈簧調加強支撐; 珀興企業的環保咖啡紗雙層運動襪、弘裕企業的環保原液染色回收寶特瓶布料、英紡企業的天然親膚長袖保暖衣，由天然植物環保纖維製成，工藝精緻且具創新環保，以及多款高功能的運動眼鏡、護具、運動毛巾、運動襪、釣魚鞋等，其中登和企業智慧藍芽太陽眼鏡除可遮陽外，還可接電話、拍照及聽音樂。

展前行銷至關重要，台灣經貿網已預先將產品上架「織襪3D 虛擬館」及「眼鏡3D虛擬展館」，導流商機。3D虛擬館展示超過300件織襪、眼鏡、毛巾、機能服飾產品，讓買主線上身歷其境體驗台灣商品魅力。企業可全年度運用展館線上行銷潛在買主，還可以輕鬆銷售樣品，海外商機不斷線。

歡迎更多MIT產品企業廣泛運用，眼鏡3D虛擬線上館（ https://optical.taiwantrade.com/home.html），織襪3D虛擬線上館（ https://hosiery.taiwantrade.com/home.html），台灣經貿網（ https://www.taiwantrade.com/home.html）。