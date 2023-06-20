勝美金食品 新時尚烘焙巨輪的金鑰

｢勝美金食品股份公司｣成立於2020年，時值全球新冠肺炎肇發的動盪時期，成立初期即以打造烘焙新時尚為願景，並期許透過勝美金團隊在烘焙產業的巨輪中，發展出屬於台灣烘焙新業態。

勝美金食品雖立足傳統烘焙產業，然因獨特與高度創意的商品提案效能，不僅延續傳統烘焙食品之優點，更創造出新型態的商品消費概念，因此不斷於各通路市場中榮獲佳績；現已於各大零售通路中推出的「小農」、「巨大」、「經典」、「造型」及「高CP值」等系列烘培產品，深獲消費者的好評讚許，更以領頭之姿推動整個烘培市場的熱度與方向。

勝美金食品擁有市場高度青睞的泡芙產線、蛋糕產線(蛋糕捲、戚風蛋糕、母親節與傳統蛋糕)、慕斯產線、土司產線、麵包產線、月餅產線與伴手禮產線，其中獨家開發的「日式泡芙」更曾創造出一年上億元的市場銷售業績；目前勝美金食品的市場規劃包括：連鎖市場代工、線上B2C團購市場及線下自有品牌門市，外銷市場則為公司的主要市場結構。

勝美金食品總經理楊志忠表示，勝美金食品十分重視食品安全與ESG企業永續經營指標；食品安全部分：分別榮獲ISO22000與HACCP品質系統認證，更於原料選上，致力推廣具有動物福利驗證與台灣在地的優質原料；ESG部分：秉持勝美金食品座右銘—廠內同仁不是作業員，而是幸福製造者！不僅致力於員工福利措施，使同仁以一顆幸福的心，製作出甜美的味道，更以延伸幸福與回饋之信念，多次帶領同仁前往社福機構與弱勢團體參與公益活動，期以關懷、照護之心回饋社會，使幸福的美味向下扎根、向上延伸。

勝美金食品以「3+3」為主要營運方針，第1個3年聚焦於代工市場，第2個3年則放眼品牌市場，並以台灣為基石逐步擴展至全球市場。勝美金以通路品牌為發展核心，透過烘焙商品為主要品類，建立新產業鏈商業模式，並以快魚吃慢魚的行動力，一年追三年，三年趕十年的動能，全力滿足市場的需求與變動，爭取每分每秒的極速市場反應。

總經理楊志忠表示:勝美金食品現階段已積極參與創投媒合與商機交流會，並投入創櫃板輔導，實現公司治理能滿足公司發展的經營方針；未來目標將以日本大型甜點工廠為標竿，並規劃於2025年完成建置全台首屈一指國際級甜點麵包烘焙工廠，於2030年進軍國際市場，將台灣發展出的新產業鏈商業模式經驗複製至亞洲發展中市場，讓台灣烘焙一條龍能力於國際間發光發熱，成為幸福烘焙製造平台，造就百億產業商機。