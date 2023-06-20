『極競顛覆的起源：Mercedes-AMG性能巡迴展』 明天起至7月3日在BELLAVITA寶麗廣塲盛大展出

身為豪華性能代名詞，AMG眾多性能車款，不僅在 DTM德國房車大師賽、FIA GT3 等賽事取得亮眼佳績，更在最高賽車殿堂Formula 1連續八年奪得車廠冠軍！

首度在台亮相，作為AMG賽道始祖之300 SEL 6.8。圖／業者提供

實則AMG賽道基因，可回溯到創立初期那首戰SPA 24 小時耐力賽的300 SEL 6.8。本次 Mercedes-AMG 性能巡迴展，即以「極競顛覆的起源」為主題，展出首度在台亮相的AMG賽道始祖-300 SEL 6.8，開啟 AMG 超過半世紀的傳奇篇章！同場加映：源自 F1 賽道技術的最強混合動力四門轎跑 Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE，以及，被譽為地表最強量產四缸Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ 限量塗裝版本 AMG Street Style Edition。

『極競顛覆的起源：Mercedes-AMG性能巡迴展』將從明天起至7月3日於台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲開展！7月將巡迴至全台各AMG性能旗艦中心展出。圖／業者提供

『極競顛覆的起源：Mercedes-AMG性能巡迴展』將從明天(6 /21)起至7月3日於台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲盛大展出！此外，7月將巡迴至全台各AMG性能旗艦中心展出，有關展出時間和地點詳情可逕參考官方網站：https://mbtw.me/xyy3