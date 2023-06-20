奢華品牌vs時尚之都 2023頂級客旅新瘋潮 「精品酒店」正夯

精品界跨足飯店業不新鮮，解封後，奢華品牌的動作頻頻，鎖定「首都」，陸續開幕。其中又以LVMH集團旗下的品牌最為積極。像是集團內的寶格麗，接連於4月「入住」東京、6月又在品牌發源地羅馬開張，讓全球品牌酒店據點直逼雙位數；同樣隸屬LVMH，2021疫情期間就開幕的巴黎白馬酒店，也因著明年奧運即將數，而訂房難度愈來愈高，頂級客旅的新瘋潮正湧現中。

國際奢華旅遊聯盟Virtuoso會員的私享旅遊Curators of Travel執行長陳泓佐表示，從今年前4個月的出國人次來看，已經恢復到旅遊全盛的七成，但從平均客單來說，是過往的1.5倍。若再加上全台機場的出入境人潮來評估，解封後的旅遊潮已然出現。

銷售出全球第一張羅馬寶格麗套房訂單的陳泓佐指出，寶格麗進軍飯店業，可說是精品品牌中最積極，也最成功的一家。從2001年，攜手萬豪國際集團推出了酒店及度假村，旗下版圖已囊括米蘭、倫敦、巴黎、峇里島、杜拜、上海、北京等地。再加上今年4月4日、以及6月9日全新開幕的東京，羅馬兩大據點，不但榮登為擁有最多飯店數的精品品牌，在2022年，飯店整體營收就佔了LVMH集團的7%，也讓奢華鐵粉們在頂級旅遊中，多了份邊環遊世界，邊「收藏」的樂趣。

羅馬寶格麗酒店，有歷史才經典，新世紀與舊世代的融美相遇。圖／羅馬寶格麗by私享旅遊提供

私享旅遊 推薦典藏一亞洲區



座落在都會裡的黃金地段：東京八重洲二丁目北區。這區擁有迷人的人文歷史與環境，從江戶時期即開始發展。時至今日，儼然成為東京炙手可熱的奢華旅宿與商務區之一。飯店所在的東京中城八重洲大樓，是由日本龍頭集團三井不動產持有並經營。置身在40樓至45樓的東京寶格麗，坐擁絕佳視野。俯瞰是百年皇居，遠眺為富士山景，城市天際線盡收眼底。

東京寶格麗酒店中，最能展現東西合壁之美的奢華之最，非「寶格麗套房Bulgari Suite」莫屬。圖／東京寶格麗by私享旅遊提供

值得一提的是，各房型中，最能展現東西合壁之美的奢華之最，非「寶格麗套房 Bulgari Suite」莫屬。120坪的豪宅尺寸，一晚要價約140萬元。是目前東京旅宿中最新、最大、最高價的套房。

私享旅遊 推薦典藏二歐洲區

6月9日才剛全新開幕的羅馬寶格麗，兼具旅館與渡假村雙重特色（Bulgari Hotels & Resorts），位於奧古斯都大帝廣場（Piazza Augusto Imperatore）10 號。這是緊接著東京寶格麗飯店後，旗下的第9個據點。品牌並預告未來將陸續於馬爾地夫（2025）、邁阿密（2025）與洛杉磯(2026)開拓全新奢華飯店。

寶格麗集團執行副總裁Silvio Ursini表示：這個廣場對羅馬來說具有非常濃厚的歷史和象徵意義。我們的酒店與這整個城市的空間重生同在。對於1884年在羅馬成立的寶格麗來說，這是一個意義深遠的開端。回歸發源地的立意甚好，但合適的酒店地點難覓。

私享旅遊 推薦典藏三歐洲區

LVMH旗下、白馬莊園第5家飯店，2021年9月開幕，緊鄰巴黎塞納河畔。距全世界最大的藝術博物館羅浮宮並浪漫之都裡最具巴黎人特色的瑪黑區，都近在咫尺。

巴黎白馬莊園（Cheval Blanc Paris），從已有150年歷史的巴黎地標古莎瑪麗丹百貨店（La Samaritaine）改建。由擅於打造綠建築的法國建築師愛德華•弗朗索瓦（Édouard François），與美國深受時尚品牌喜愛的鬼才建築師彼得•馬里諾（Peter Marino）聯袂為建物變身。