金茂宜咖啡台北開幕 品嘗世界頂級100% KONA

原創品味謝新建（左起）、金茂宜創辦人謝佳恩、美國駐台夏威夷辦事處處長 雷均先生、AIT農業貿易處處長Ms. Emily Scott、謝素真出席剪綵。圖／金茂宜咖啡提供
原創品味謝新建（左起）、金茂宜創辦人謝佳恩、美國駐台夏威夷辦事處處長 雷均先生、AIT農業貿易處處長Ms. Emily Scott、謝素真出席剪綵。圖／金茂宜咖啡提供

美國國寶咖啡及經典冰滴老饕別錯過

根據國際咖啡組織（ICO）的資料統計，2021年世界每人平均喝咖啡杯數為126杯，台灣則有186杯，遠高過於世界平均數。在台灣有個深耕咖啡豆與連鎖咖啡館十多年的品牌金茂宜咖啡，唯一獨家代理亞洲區美國國寶咖啡KONA而受到矚目及咖啡迷喜愛。金茂宜咖啡在今(20) 日 正式宣布攻佔永康商圈，成立台北第一家金茂宜咖啡旗艦店，預計將掀起永康街一級咖啡戰區的新熱潮。

美國國寶咖啡 100%KONA 金茂宜亞洲獨家代理

世界頂級咖啡100% KONA產於夏威夷、栽種在火山斜坡上的稀罕品種，被認為是「具有最完美外表」的咖啡豆，味道香濃、甘醇，帶有葡萄酒香、果香和肉桂香的混合香氣，風味極為特殊。每顆KONA咖啡豆經過人工採收，再由美國農業部和夏威夷州政府全程管控種植、採摘、烘焙過程以確保品質，故年產量只能佔整個KONA咖啡豆的4%~5%，非常罕見。

美國駐台夏威夷辦事雷均處長頒發金茂宜咖啡創辦人謝佳恩KONA咖啡推廣感謝狀。圖／金茂宜咖啡提供

坐享藝術品咖啡 不容錯過經典冰滴

金茂宜咖啡自2001年成為夏威夷官方認證後，將100%的KONA咖啡引進亞洲並在台灣開首家店。23年來紮根在大陸各地，而台北永康街的旗艦店投入更多心力、躍升為「藝術咖啡館」，與紮根永康街30年的知名品牌『原創品味服飾』合作；做了一輩子咖啡的創辦人謝佳恩先生，遇見原創品味創始人謝新建、謝素眞兄妹與晝家兼設計師謝明德先生，擦撞出藝文火花，讓品味咖啡更多了一股藝術氣息。來到金茂宜咖啡最不容錯過的當屬最正宗的經典冰滴咖啡，採用荷蘭式滴濾器，每分鐘48滴25人份需費時四小時再放入零下4度C發酵等四小時，八小時工序萃取出的濃郁純粹之味，口感多層次，紅酒、果香及香料香氣層層堆疊，滿足味蕾的極端感受，每天只限量供應，手捧去年全美世界冠軍超級藝妓KONA手沖咖啡或香醇奶香的澳白咖啡，搭配西式早午餐、三明治或是特殊配方的菌種發酵麵團所手作的Pizza，讓咖啡成為生活中最療癒的靈魂伴侶。

在金茂宜咖啡台北旗艦店的開幕式上，AIT農業貿易處處長 Ms. Emily Scott，以及美國駐台夏威夷辦事處處長 雷均先生皆到場祝賀。夏威夷辦事處雷處長特別表示，夏威夷州是全美國五十個州當中，唯一有出產咖啡的州，因此夏威夷州政府特別重視與台灣的合作，不僅100% KONA咖啡皆有咖啡協會的認證，也因金茂宜二十三年來對咖啡的專業與品質堅持而持續長期合作希望未來能透過頂級KONA咖啡的推廣，更進一步宣揚夏威夷文化。

金茂宜二樓的打卡牆很受網美歡迎。圖／金茂宜咖啡提供

到永康街，在品嚐牛肉麵及冰品之餘，可別忘了來金茂宜咖啡駐足停留、細細品嚐生活中的美好，欣賞藝術畫作或是到網美打卡牆為生活留下紀錄。開幕期間到6月底在Google打卡，還有買一送一的活動喔！

想了解更多請上：https://www.facebook.com/kingmauii.coffee.taipei

文 郭靜芝