床的世界雲林斗六館喬遷全新開幕

床的世界在雲林地區深耕將近十年，一直受到消費者的支持與肯定，看好雲林地區床寢市場的成長潛力，提供民眾更優質舒適的選購環境。雲林斗六新館於日前舉辦遷館開幕典禮活動，同時床的世界也藉由這次斗六新館開幕，秉持「取之於社會，用之於社會」的信念，捐贈床墊一批予雲林縣北辰國小也讓超過數十位孩童家庭受惠。在未來床的世界期望能幫助更多弱勢團體，為社會盡一份心力。

床的世界(2938)是台灣首家興櫃床墊公司，擁有50年以上的製床經驗及專業健康睡眠諮詢團隊，是全國最大床墊、寢具專業連鎖通路品牌。雲林斗六新館展場空間超過百坪且寬廣明亮，為了給在地民眾更優質的體驗環境，全新設計打造睡眠概念體驗館，一進門就看到的超級舒曼波助眠床墊專區，更展現出台灣智造(M.A.I.T) 高科技助眠與床墊結合的精湛技術。整場的全新設計讓身心靈各層面都能去完整感受舒適氛圍，享受最美好的睡眠體驗環境。

針對床寢的挑選與搭配對大部分民眾而言相當耗時繁瑣，床的世界雲林斗六新館，床款齊全從床墊、枕頭到寢具配件應有盡有，滿足所有需求，現場展售品牌包含美國百年品牌美格蘭特名床、美國比格名床、星級飯店指定床-福容徠旅專用床等、及ibedding艾飛智慧科技調整床及最新jobs賈伯斯AI智眠床，還有全球第一結合最新舒曼波睡眠導引科技的超級舒曼波助眠床墊，為大家打造出最理想舒適的睡眠環境，享受夜夜好眠。歡慶雲林斗六新館開幕，現在全館床墊(黑標商品)5折優惠，來店試躺體驗就送「3,000元床墊購物金」，開幕活動詳情請洽斗六門市及以現場實品為準。