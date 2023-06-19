礁溪鄉公所打造「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」舉辦揭牌儀式

礁溪鄉公所打造「礁溪鄉二龍河堤圍牆彩繪」於今(19)日舉辦揭牌儀式，結合觀光旅遊發展，讓遊客彷彿置身於礁溪風情以及景色之中，共同為礁溪優美山光水色及人文風情留下美麗的印記。

礁溪鄉公所把舊有斑駁牆面轉換成3D立體圖，其彩繪牆面長度總計1.2公里，共有105幅畫，是宜蘭最長的河堤彩繪圍牆，未來結合二龍之心，成為打卡新亮點。

礁溪鄉二龍村位於十一股溪、湯圍溪與得子口溪的沖積扇，20餘年來為避免水患，為礁溪鄉二龍河興建河堤圍牆，為得子口溪第五期整治計畫工程之一；早期二龍河(現今為得子口溪)頂城的淇武和下城的洲仔尾於每年端午節時，兩聚落都會以龍舟在河上競渡，此項百年文化民俗節慶活動傳承至今，成為鄉内每年最重要且聞名的歷史性活動，因而取名為二龍村。

早期二龍河(現今為得子口溪)頂城的淇武和下城的洲仔尾於每年端午節時，兩聚落都會以龍舟在河上競渡。圖／礁溪鄉公所提供

周邊的礁溪二龍之心廣場業已於111年5月正式啟用，遊客絡繹不絕，為因應交通動線順暢，停車場已於今年3月興建完成，原(二龍河)得子口溪河堤牆面年久失修，斑駁青苔，有礙觀瞻，影響門面。

有鑑於礁溪鄉未來觀光休閒產業整體發展，前二龍村長何政儒積極向相關單位反應與提出建議，經由現任村長林素霞協助下，由礁溪鄉鄉長張永德大力推動編列預算提案，代表會及各席鄉民代表全力支持通過預算，相關單位著手清洗牆面、清除矮木與灌木等，動員人力與經費逾百萬元，其中縣政府補助50萬元，耗費半年多，終於讓牆面煥然一新。

由礁溪鄉公所提供創作主題元素，包括礁溪鄉重要活動、景點及風土民情等，委由廠商設計彩繪共完成105幅畫，部分彩繪畫作更採用3D立體設計，民眾站在一旁合影入境，整個身影能融入成為畫作的人物之一，饒富趣味。

礁溪鄉公所提供創作主題元素，包括礁溪鄉重要活動、景點及風土民情等，委由廠商設計彩繪共完成105幅畫。圖／礁溪鄉公所提供

礁溪鄉長張永德指出，礁溪鄉已朝向「溫泉勝地-接軌國際」目標邁進，期許未來將會更有活力、擁有高競爭力，來結合各村優質特色，帶動觀光產業人潮，為積極促進礁溪鄕繁榮發展，呈現出與礁溪交心的故事。