陳鴻食品展大推果木小薰及益之豬 清爽無負擔

台北國際食品展前於6月14日至17日在南港展覽館1館展覽，台灣「亞洲美食天王」陳鴻受主辦單位邀請，於16日，在大會4樓主舞台親自示範創意料理。

陳鴻2021年及2022年均獲得馬來西亞「世界頂級美食獎」，台灣第一人，可說是台灣之光，目前任教明新科技大學廚藝創藝執行長，為傳統的服務產業注入新思維，為餐飲界培育新一代的創新人才。陳鴻當日在現場示範三道料理，分別是冰乓叫麻辣小龍蝦、夏豔長瘦芽、燃燒吧火鳥。示範食材皆嚴選來自國產食材，並結合廚藝創藝完成三道配合時令、養生、減肥瘦身的創意料理，適合全家大小春夏吃沒負擔，絕對吃的安全又健康。同樣受歡迎的試吃小點～「果木小薰」的「大薄片ㄧ串心」烤肉串，風味絕佳現場試吃供不應求。活動現場氣氛熱烈，不少媽媽粉排隊跟陳鴻拍照，現場可以說是座無虛席，師奶殺手魅力不減當年。

美食天王陳鴻於食品展大推果木小薰品牌和益之豬產品。果木小薰/提供

陳鴻表示這次示範教學的食材，嚴選參展商「果木小薰」、「益之豬」及勝洋水草休閒農場的國產食材。「果木小薰」以獨有冷燻技術著名，無食品添加物，只有簡單調味，產品風味獲得「食品界米其林」The International Taste Institute(iTQi)、「食品界奥斯卡」MONDE SELECTION國際美食獎肯定，就簡單調味的肉類加工產品要在歐系國家獲獎已屬不容易，何況是獲頒「無添加食品認證」A.A.TASTE AWARDS，是台灣第一家取得國際三大美食獎認證的肉品加工品牌。「果木小薰」採用的台灣豬肉，來自同樣是參展商大得利公司的「益之豬」，大得利食品有多樣產品取得CAS認證，生產流程獲得HACCP及ISO22000國際認證，其自有品牌「益之豬」主打「最簡單、最貼心、品質好」的理念豬肉，只要，肉就好吃，要給大眾最好吃簡單的豬肉這樣的，廣受民眾喜愛。陳鴻說，挑選這種優質上下游業者合作生產的產品，做起菜來更安心，這次食品展有幾百家，自己特別挑選有把關的廠商，相對沒有食安的問題。

「果木小薰」創辦人章念瑜受訪時表示，當初自行創業、創新產品製程的原因之一，就是希望能讓消費者不必在「健康與美味」中選擇，而有好的製造技術也必須要有好的食材，才能相得益彰，故與「大得利」合作多年，安心無疑慮。另首創切片小包裝方便在家裡料理，當餐食畢，避免食材浪費及重複加熱問題，藉著餐桌溫度增進家人或朋友間的關係及情感。「益之豬」主理人林芯妤表示，「大得利」擁有日本高效生產技術，為提供客戶與消費者更安全美味的豬肉，從豬隻的飼養、屠宰、分切等各階段均做到最審慎的把關，提供消費者最用心最貼心的豬肉。

美食天王陳鴻大推果木小薰品牌和益之豬產品，日前受邀食品展為廠商製作創意料理，大受好評。果木小薰/提供

端午過後就是闔家烤肉的中秋節，陳鴻表示，廚藝創意本應連結「傳統節慶文化」，我向來是用「對的食材而不是貴的食材」做料理，食材應採原形或簡單調味加工、可溯源的肉品，故陳鴻特別推薦中秋節最安心沒有負擔的烤肉食材，就是使用「果木小薰」和「益之介豬」的產品，以自己的調味代替烤肉醬，甚至「果木小薰」冷薰五花肉片及「益之豬」因已簡單的調味，豬肉品質好，讓豬肉不用調味就很好吃。這樣的烤肉方式，備料簡單，減少負擔，健康和美味不用二選一，媽媽們也不用忙得汗涔涔，可以坐下來和家人共享美食，度過美好的中秋團圓佳節。這就是我提倡的要把「關懷與愛」藉由分享食物的散播，療癒及豐富每個人生命的力量。

陳鴻近幾年關注公益議題，積極投入社會公益，「把廚房代替藥房」的智慧找回來，是其現階段的使命，鼓勵大家願意改變、願意踏出第一步，重視每一餐的飲食，就能找回健康的身體，才有能力去完成更多的事。」選擇食材不能只看CP值高不高，要選擇對的東西，吃進身體裡的是「養分」而不是有害物。這次應邀參加「台北國際食品展」就是為寶島台灣食農教育推廣能邁向國際化盡一點心力。

對食材相當講究的陳鴻，一路上走過全方位的媒體工作經驗，我深刻理解與時並進的重要性，現代人最不缺的就是無可救藥的樂觀主義與自我感覺良好卻缺乏自省的能力，我曾經在書上看到約翰伯格說過『在農村時代，記錄歷史的方法就是靠著大家口耳相傳，但是在過程中會加入自己的立場與見解，所以在傳遞一件事實時某種程度也定義了自己。』

在感謝大家對「阿鴻上菜」多年以來的支持，在自媒體時代品牌行銷除了利用直播的渠道直接下單快速積累流量更需要有國際的舞台才能讓產品榮登嚴選與最佳品牌形象。結束了一天充實的行程感謝我的母親伴我一早從台中沙鹿火車站搭上自強號開啟一整天在「台北國際食品展」為寶島台灣食農教育推廣能邁向國際化盡一點心力。

美食天王陳鴻目前擔任教職，是明新科技大學 廚藝創藝執行長，目前教授明新科技大學品牌魅力學，有不少越南、泰國、日本、蒙古的學生，可以說是把美食文化帶到世界各地，另外廠商喬元手創食品有限公司(果木小薰)創辦人章念瑜表示，謝謝陳鴻老師蒞臨給我們的指教，我們品牌的雞胸肉，益之豬都非常適合夏天涼拌來吃，不僅營養且又沒負擔。

果木小薰的品牌理念就是希望消費者不必在「健康」與「美味」之中做選擇，果木小薰與大得利公司合作多年，以好的製造技術搭配好的食材，相得益彰，陳鴻更建議大家「要用廚房代替藥房」，重視每一餐，就可以找回健康身體，同時實踐「粗糧惜食」，為地球盡一份心力。

果木小薰粉絲團：https://zh-tw.facebook.com/handmand/