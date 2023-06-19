油電通路整合衝刺市佔 光陽以擴大電車市場銷售服務加速店家油轉電轉型

全力實現電動車時代願景！全球機車專業品牌光陽工業KYMCO致力二輪油車市場向電動車轉型，旗下電動車品牌Ionex 光陽電動車持續以最深厚的造車底蘊及最暖心的換電體驗，提供最符合消費者需求的全方位產品與服務。Ionex 光陽電動車今天(6/19)即由董事長柯勝峯正式宣布，2023年光陽2,600座換電站目標已於上半年超前達標，更插旗合歡山遊客中心，佈建「全台最高換電站」。

最受二輪車業者矚目的是，光陽宣布重磅推出「油電合一」光陽原廠授權店，未來KYMCO旗下超過1,700家原廠油車經銷商，將整合「油、電」優勢，為廣大消費者們提供油車電車並進的銷售、保養及維修服務，針對這點，光陽柯勝峯董事長預示，兩年內逾1,700家KYMCO光陽原廠授權店將加入電動車銷售、維修、保養及電池交換站行列；屆時，Ionex換電站密度將會更高、站數將大幅成長至4,300站以上，以「全台最強」的換電網絡，全面攻佔二輪市場，朝「2024油電雙料冠軍」目標大步邁進！

今年光陽最具指標性的第「2,600站」，係佈建於全台最高換電站點-海拔3,158公尺的合歡山遊客中心。圖／業者提供

Ionex光陽電動車自Ionex 3.0發表以來，便以最暖心的換電體驗及超高的建站效率，打造全台最綿密的換電網絡。今年(2023)光陽更將加速推廣與消費者生活場景緊密相關的連鎖超商、賣場、加油站和連鎖停車場，以平均一天超過5站的速度佈建電池交換站。目前Ionex換電站點已覆蓋全台超過80%的行政區，除了超前達成2,600站的年度目標外，Ionex 也正式成為全台灣密度最高，站點最多，滿意度最高的「全台最強」換電網路；車主最快1分鐘、最短100公尺內，就能找到滿電服務率超過99%的Ionex換電站。

今年光陽最具指標性的第「2,600站」，係佈建於全台最高換電站點-海拔3,158公尺的合歡山遊客中心。Ionex更結合傳統文化特色及地標打卡需求，量身設計「迷你松雪樓」換電站造型。柯勝峯董事長說：「未來Ionex光陽電動車亦將持續開創更多元、更便捷、更有感的主題式換電場景，為全台Ionex光陽電動車騎士提供最優質的換電體驗，更增添換電樂趣。」