端午連假 入住理想大地 世界第一遊船飯店 限量優惠五折

理想大地「端午節連續假期住房專案」只要在指定連續假期6月21日~6月26日入住三天兩夜，兩人同行，每人每晚只要2,999元起，即可入住西班牙主題房型，提供自助早餐、幸福自助晚餐、遊船導覽及飯店免費活動設施 (不含芳療Spa)、花蓮機場/車站定時定點來回接送乙次等服務，還沒決定端午連假要去哪玩的朋友，不妨把握難得的優惠機會，感受不一樣的端午假期。

理想大地渡假飯店推出「端午節連續假期」住房專案，指定日入住三天兩夜, 每人每晚只要2,999元起，可享二泊三食的超值優惠，即入住獨棟別墅五星遊船飯店，並可享受花蓮在地美味晚餐,身置歐洲的渡假風情。為了讓住客體驗不一樣的端午節慶，理想大地將於6月22日端午節當天,在飯店池畔泳池舉辦「端午獨木舟拔河」競賽，結合划龍舟儀式與時下水上運動滑獨木舟型態，創新設計一場誇界衝擊的水上競賽！冠軍將有機會獲得理想大地豪華客房住宿劵一張，在這場清涼消暑的天堂競賽中，單人獨木舟拔河將成為焦點，視為一場有趣的跨界衝擊，讓住客一起體驗這場全新的端午活動，豐富過節的充滿歡笑與喜悅！

理想大地渡假飯店推出「端午節連續假期」住房專案，指定日入住三天兩夜, 每人每晚只要2,999元起。圖／理想大地提供

這場競賽將成為端午節活動中最引人注目的亮點之一「端午獨木舟拔河」選手們將乘著獨木舟，展現勇氣和毅力在這場熱情洋溢的比賽場上，經過努力的划槳和拉繩，爭奪勝利的榮耀，每位參賽者均獨自一艇，用力划槳，以爭奪勝利，住客們將體驗拔河的刺激和挑戰，同時也能在水中享受清涼和樂趣。今年拔河競賽的冠軍將有機會獲得理想大地豪華客房住宿劵一張。 不僅如此，端午節當日理想大地將舉行冠軍預測抽獎活動。

理想大地粉專也線上舉辦「創意立蛋影片募集」票選活動，票選人氣第一名的參賽者，理想大地將提供豪華客房住宿獎勵。另外將抽出三名創意立蛋獎，將獲得價值1,000元的現金禮券。圖／理想大地提供

活動開始前到理想大地粉專活動貼文留言中寫下冠軍預測人選。預測正確冠軍留言中隨機抽選出一名幸運粉絲，獲得價值高達3,000元的現金禮券作為獎勵。此外，理想大地粉專也線上舉辦「創意立蛋影片募集」票選活動，展示對端午節的祝福和創意，票選人氣第一名的參賽者，理想大地將提供豪華客房住宿獎勵。另外將抽出三名創意立蛋獎，將獲得價值1,000元的現金禮券，今年端午連假,理想大地舉辦眾多活動，為住客排好排滿水陸活動,增添無限的歡樂與驚喜。更多詳情請查詢官網https://is.gd/x7pKDP ，或電洽02-2658-8181、03-86-56789。或洽詢粉絲專頁 https://www.facebook.com/plcresorttw