前中職領隊吳德威 商場上的成功領導學

前中職味全龍領隊吳德威在兩年前卸下領隊職務之後，決定在今年六月出書陳述個人經歷，外界預期他新書內容的重心會放在職棒球隊的經營和內幕，不料，吳德威在書中雖然講到了棒球，卻是用球場上的例子，來說明商場和職場上的成功領導學。

吳德威目前是矽谷 Acorn Pacific Ventures 創投基金合夥人，也是台灣新創品牌「可喜空間」的董事長，在出任味全龍領隊之前，他曾獲選為 2016 年百大經理人，也曾擔任阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理。

2019 年頂新集團開始推動要讓味全龍復活，決定由吳德威擔任復隊之後的首任領隊，就是看中了他在科技業的專業經理人背景。復隊期間他一一克服重重困難，才有今日職棒第五隊，甚至第六隊的榮景。

從商界跨足到體育界之後，吳德威在領隊期間引進了互聯網思維與運動科技，最終不只讓味全龍拿下了亞洲冬季聯盟季軍和二軍交流盃賽冠軍，也奠定了後來贏得首座中職二軍總冠軍的基礎，和挑戰一軍賽季的堅實戰力，也讓他成為知名的「科技領隊」，證明自己能夠靈活跨界，領導不同的專業團隊達成目標。

在這一本名為《跨界領導密碼：吳德威的團隊管理與新創智慧》的新書之中，吳德威講的不只是棒球。他提到人生想要成功，就要不斷地按下快轉鍵：該做的事情，趕快做完。想做的事情，趕快去做。他自己也是因為按下了快轉鍵，才能在電商及科技業快速地累積個人的資歷，一路當上執行長，並且跨界擔任職棒領隊。吳德威表示:年輕就是本錢，每一個人都該趁年輕的時候，善用手中的資本來為自己創造成功的條件。他認為年輕人最大的本錢，就是他們可以站在自己人生故事的起點，來決定自己接下來的走向。而且因為年輕，他們可以不斷地試錯，小步快跑地去透過迭代的過程。

找到自己想要的道路。也因為年輕，一旦按下了人生的快轉鍵，就可以比別人更快地取得超前的領先。

吳德威也以自己的創業經驗和創投背景，點出了許多在新創產業的著名案例。即使不再年輕，並不表示他們從此沒有本錢開創新人生，創業者一樣可以按下人生快轉鍵來獲得成功。雖然外界對他們的接受度和包容程度不像對於年輕人那麼高，但只要保持空杯心態，持續大膽試錯，一切依然有機會。更重要的是，若是遇上了拖棚的歹戲，或是沒有必要的過場，就照樣按下人生的快轉鍵去跳過。

離開味全龍之後，吳德威回到電商界擔任網家集團 PChome 電子商務副總經理和露天市集副總經理，後來更同時擔任電商、區塊鍊新創及創投等產業的高階職位，也是橫跨台、美、新多家跨國公司及組織之董監事及顧問。目前獲聘為桃園市政府市政顧問，並且即將擔任桃園市運動發展基金會的董事兼執行長，即使人在科技業，吳德威依舊和運動界有著緊密的聯繫。

吳德威在書中說，在成功的道路上，很多事情並不像「種瓜得瓜」那麼理所當然，有時種瓜會先得別的水果，但繞了一圈，最後瓜也會冒出來。他自己的跨界資歷和斜槓經驗，為這句話做了最好的詮釋。